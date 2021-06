El acoso del régimen bielorruso a un excandidato presidencial

Viktar Babaryka, ex banquero bielorruso cuyo candidatura para desafiar al dictador Alexander Lukashenko en las últimas elecciones presidenciales terminara en su arresto, declaró al Tribunal encargado de su juicio, que los cargos de corrupción contra él son falsos y reiteró su total inocencia, señaló Radio Europa Libre.

“No puedo reconocer ninguna culpabilidad de delitos que no cometí. No me avergüenzo de nada, porque no hice nada que fuera ilegal, ni nada que tuviera semejanza de ser ilegal. Confío en que siempre actué justamente y nunca estuve involucrado en actividades que violaran las leyes de Bielorrusia”, declaró Babaryka durante su juicio el 28 de junio, el que, contrario a lo ocurrido en sesiones anteriores, fue abierto al público.

Babaryka agregó que sus hijos habían dicho: “No nos sentimos avergonzados de nuestro papá…” lo que produjo la inmediata reacción del público presente en el Tribunal, con un fuerte y prolongado aplauso, informó Radio Europa Libre.

Siete otros acusados también presentaron sus declaraciones finales.

El 22 de junio, el Fiscal Syarhey Hirhel, pidió al Tribunal que condenara a Babaryka bajo cargos de soborno, por haber aceptado y “lavado dinero”, solicitando una sentencia de 15 años de prisión.

Babaryka, ex Adminstrador Directivo del Banco Belgazprombak, de Rusia, fue arrestado en junio del año pasado, después de anunciar su candidatura a la presidencia de Bielorrusia.

Tres días antes del arresto, las autoridades de Bielorrusia allanaron el banco, se apoderaron de su control y arrestaron a varios de sus altos ejecutivos bajo cargos de “evasión de impuestos y lavado de dinero”.