“El último hombre de pie”, El Osorbo escribe desde la cárcel

Semanas después de finalizado el juicio contra el rapero Maykel Castillo Pérez “El Osorbo”, y del artista visual Luis Manuel Otro Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, la activista Anamely Ramos dio lectura a una carta enviada desde prisión por el rapero contestatario.

En la misiva, Osorbo hace un resumen de lo que, desde su punto de vista, fue “un montaje fetichista” y una “obra bien orquestada por el Partido Comunista de Cuba”.



“A mí, en lo personal, me enorgullece muchísimo saber que estoy abiertamente en contra del proceso que en mi país ha significado un régimen militarizado y totalitario”, escribe Osorbo, quien asegura que “los fiscales que allí asistieron, además de comunistas, son agentes de la Seguridad del Estado”.



Desde la ciudad de Miami, Ramos dijo en el Facebook Live tras dar lectura a la carta, que “no hubo testigos de la defensa […] y todos los testigos de la fiscalía estaban evidentemente todos puestos de acuerdo y, aunque los fiscales al final del juicio dijeron que eso no era un juicio político, que ellos no estaban siendo juzgados por causas políticas, sino por causas comunes porque, al final, eran delincuentes, a pesar de que, el día anterior, los testigos de la fiscalía estuvieron hablando de la revolución, de que había que defender la revolución”.

Según Ramos, “lo que nos queda es seguir hablando de ellos, de todos los presos políticos, de todos los juicios y tratar de ser lo más fieles a las decisiones que ellos tomen estando presos, porque están presos, pero no están muertos y tienen todo el derecho a tener una actitud viva en medio de todo esto”.



A continuación, el texto íntegro de la carta de Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", “El último hombre de pie”:

Queridos y estimados amigos, cubanos todos:

Hoy, a unos cuantos días de haber pasado el supuesto juicio oral, yo diría que montaje fetichista.

Les hago saber de mi puño y letra cuáles fueron mis conclusiones:

1- Todo el juzgado que allí se presentó con el supuesto propósito de ser imparcial fue una obra bien orquestada por el Partido Comunista de Cuba.

2- Todas las personas que allí asistieron, en especial la Presidenta de la sala. Eran militantes del PCC al cual representa Diaz Canel.

3- Los fiscales que alli asistieron, además de ser comunistas, son agentes de la Seguridad del Estado.

A mí, en lo personal, me enorgullece muchísimo saber que estoy abiertamente en contra del proceso que en mi país ha significado un régimen militarizado y totalitario.

Mi nombre es Maykel Castillo Pérez. Sé por donde caminé, pero más importante aún, sé hacia dónde voy.

Que me sancionen para nada me importa, ya que el tribunal ee mi conciencia, dictando justa sentencia, me encuentra inocente de los cargos que se me imputan.

También sé que hay un reino celestial desde el cual el Padre y el Hijo me absolverán y el altísimo en toda la magnificencia de su palabra me alumbra en todo momento.

Por lo tanto, yo seguiré sereno, como un doctor frente a una herida mortal.

No hay manera de cambiar mi forma de ser

Seguiré justo, conforme a mis principios éticos.

Sin más, el Último hombre de pie.

Maykel Castillo Pérez,

Patria y Vida.