EEUU y Surcorea ampliarían maniobras; Biden pone condiciones a un diálogo con Kim Jong Un

Joe Biden y el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol dijeron el sábado después de su reunión que considerarán ampliar las maniobras militares entre sus países para disuadir la amenaza nuclear de Corea del Norte ante las pocas expectativas de una verdadera diplomacia sobre el asunto.



Yoon dijo en conferencia de prensa que el objetivo compartido de sus naciones es la desnuclearización total de Cora del Norte.



Estados Unidos y Corea del Sur dijeron en una declaración conjunta que estaban comprometidos con un "orden internacional basado en normas" tras la invasión de Rusia a Ucrania.



La declaración posiblemente fija un escenario para la manera como Estados Unidos y sus aliados enfrentarán cualquier desafío ante Corea del Norte.



La declaración podría suscitar una airada respuesta de Corea del Norte, que ha defendido su desarrollo de armas nucleares y de misiles ante lo que percibe como las amenazas de Washington además de que por mucho tiempo ha descrito las maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur como ensayos para una invasión, aunque ambos aliados han dicho que esos ejercicios tienen carácter defensivo.



Biden también reiteró su propuesta de enviar vacunas a Corea del Norte, donde el virus se está propagando a un ritmo peligrosamente rápido.



Asimismo señaló que está dispuesto a reunirse con Kim Jong Un a condición de que el gobernante norcoreano sea "sincero y "serio".



"Sí, hemos ofrecido vacunas, no sólo a Corea del Norte, a China también", dijo Biden. "Estamos dispuestos a hacerlo de inmediato. No hemos recibido respuesta".

La división de la península coreana después de la Segunda Guerra Mundial causó el surgimiento de dos países radicalmente distintos.



En Corea del Sur, un país democrático, Biden decidió visitar fábricas de microprocesadores y de autos de próxima generación y sus conversaciones buscan aumentar la cooperación.



Pero en el Norte, existe un brote de coronavirus que ha segado vidas en una autocracia cuya mayoría de la población no está vacunada y atrae la atención mundial cada vez que muestra su capacidad nuclear.



En declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial Air Force One cuando Biden viajaba a Corea del Sur, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos ha coordinado con Seúl y Tokio la manera como responderán si el Norte efectúa una prueba nuclear o un ataque con misil durante o poco después de la gira de Biden por la región.



Sullivan también conversó con su contraparte chino, Yang Jiechi, a principios de semana y solicitó a Beijing que utilice su influencia para persuadir al Norte a que ponga fin a sus pruebas.



Como parte de su gira de cinco días por Asia, Biden dedicó el sábado a desarrollar su relación con Yoon, que asumió la presidencia surcoreana hace más de dos semanas.