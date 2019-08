EEUU: trabajaremos para defender los derechos de los cubanos

La máxima representante de Estados Unidos en Cuba, la Encargada de Negocios de su Embajada en La Habana, Mara Tekach, invitó a leer la apelación escrita por el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones tras la condena a un año de privación de libertad con trabajo correccional por los delitos de “desobediencia y resistencia”.

“Es un catálogo meticuloso de todas las injusticias cometidas contra él”, respondió Tekach este jueves en conferencia de prensa telefónica a una pregunta del sitio de noticias para el cual trabaja Quiñones, Cubanet.

“Me impresionó que es un abogado excelente, con gran formación, muy educado; es un hombre de familia [que] expresó el deseo de ver a su padre”, dijo. “Es religioso, contribuye a la comunidad. Su determinación y su manera de articular los derechos que deben disfrutar todos los cubanos me impresionó, y fue un honor conocerlo”. (Takesh lo visitó en su hogar el 10 de agosto).

Al periodista independiente cubano le negaron una audiencia de apelación, y ahora el Tribunal Provincial de Guantánamo debe dictar su fallo antes del lunes 26 de agosto.

Tekash se refirió también a los cuentapropistas y emprendedores.

“Es un grupo independiente que está demostrando una cierta innovación, una capacidad de prosperidad para crear mejor calidad de vida para su comunidad”, aseguró, antes de invitar a visitar las cuentas de Faceboook y Twitter de la Embajada para ver “todo lo que estamos haciendo” al respecto.

Sin embargo, advirtió que “El comercio va a florecer solamente después que los derechos humanos sean respetados en Cuba”.

A una pregunta de la agencia IPS sobre las estadísticas tomadas en cuenta por la Embajada de Estados Unidos en casos de mujeres afrodescendientes y la comunidad LGTBI, Tekach dijo que podía responder desde el punto de vista anecdótico.

“Las mujeres son vulnerables a la violencia doméstica, hay importantes razones para analizar este tema”, manifestó la Encargada de Negocios de la Embajada estadounidense.

De los afrocubanos, ya se ven informes sobre el hecho de que no pueden disfrutar de las mismas oportunidades que otros grupos sociales en Cuba, dijo. Y de la comunidad LGTBI, es muy conocida la historia que han vivido este año con el artículo que trataron de insertar en la nueva Constitución.

“El 11 de mayo fui a ver qué iba a pasar con la marcha, preocupada por si había alguna violencia, y lo que vi fue un grupo muy pacífico, alegre, y cuando empezaron a caminar era evidente que hacía falta caminar con ellos”, declaró Tekach. “Pude ser testigo de la libertad que se puede disfrutar muy pacíficamente”.

“¿Qué más puede hacer Estados Unidos ante el reciente aumento de la represión contra periodistas independientes, artistas y académicos en Cuba?”, preguntó la periodista de Radio Martí, Michelle Sagué.

"Vamos a seguir haciendo lo que hemos empezado a hacer y mucho más. Por ejemplo, estamos liderando conferencias y paneles en foros multilaterales. Queremos impulsar que otros países hagan más, todos los que se definen orgullosamente como defensores de la democracia y los derechos humanos deberían participar también en estos esfuerzos. Pero vamos a seguir sacando a la luz todas estas violaciones de los derechos humanos", explicó.

Respondiendo una pregunta del periodista de RadioTelevisiónMartí.com, Luis Felipe Rojas, Tekach subrayó que hay grupos que defienden los derechos humanos de los cubanos no solo dentro de Cuba, sino también en Estados Unidos, España y en otras partes de Europa, y que el gobierno de Donald Trump lo que hace es juntar toda esa información.

“Sí, se ve un aumento en la represión, casi [a diario] en este momento”, respondió Tekach a una pregunta de Diario Las Américas. “Hay gente que no puede salir de su casa, de su municipio, de su provincia. Hay gente que está regulada y no pueden dejar el país. Hay [personas a las que] no les permiten entrar al país. Eso está aumentando, es verdad”.

“Con las sanciones trabajamos asiduamente para negarle al régimen los recursos que está usando para esta represión, porque todo eso demanda muchos recursos, y si podemos negarle dinero al régimen, tiene algunos recursos menos para hacer todas esas cosas”.

El enfoque de Estados Unidos es que el turismo es una actividad económica que da ganancias, beneficios, dinero para el régimen. “El turismo americano es ilegal, y eso va a continuar”, declaró.

Una reportera de Associated Press preguntó por qué, desde el punto de vista periodístico, habría que darle importancia a las violaciones de derechos humanos en Cuba si, según dijo, no se ve una agenda tan intensa por parte del gobierno de Estados Unidos en casos como los de Brasil, donde hay muchos problemas en las favelas, o en Egipto.

“Estoy hablando hoy de las violaciones de los derechos humanos en Cuba”, respondió Tekach. “Son hechos claros, y cuando hay una violación debemos sacarla a la luz. Lo que pasa en Cuba no es cuestión de lo que pasa en otro país; es lo que pasa en Cuba lo que quiero destacar. [Cuba] es un país que tiene influencia no solo dentro de sus propias fronteras, sino que tiene una influencia regional perniciosa que va afectando a otros países”.

Puso como ejemplo la influencia sobre Venezuela, donde el régimen castrista comparte técnicas de represión. “Es importantísimo destacar las violaciones de derechos humanos en Cuba”, subrayó.

Tekach recordó estadísticas difundidas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, según el cual en estos momentos hay en Cuba 142 presos políticos. Solo en la primera mitad de 2019 hubo 1,468 detenciones arbitrarias, dijo.

El régimen cubano implementa tácticas y formas de hostigamiento como vigilancia arbitraria e ilegal de forma rutinaria, abusos físicos, allanamientos e incautaciones, restricciones a la libertad de movimiento dentro y fuera del país.

Al subrayar la importancia que la Embajada de Estados Unidos en Cuba concede a la defensa de los derechos humanos, Tekach mencionó su visita al prisionero de conciencia Eduardo Cardet cuando le concedieron la libertad condicional. Viajó a su casa en Velasco, donde pudo familiarizarse con el caso. El 10 de agosto fue a entrevistarse con el periodista Roberto de Jesús Quiñones, en su hogar en Guantánamo.

“El pueblo cubano merece un futuro próspero”, dijo Tekach. “La Embajada de Estados Unidos en La Habana seguirá siendo testigo de los maltratos y abusos que ocurren en Cuba, y seguiremos trabajando cada día para defender los derechos de los cubanos”.