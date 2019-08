EEUU señala "corrupción e incompetencia de Maduro" en hoja informativa sobre Venezuela

HOJA INFORMATIVA

Nicolás Maduro: Corrupción y caos en Venezuela

El ex régimen de Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que antes era próspera a la ruina económica con el gobierno autoritario de Maduro y sus políticas económicas ruinosas. Se reporta que matones de Maduro han cometido asesinatos y abusos físicos, han detenido a opositores políticos y han interferido gravemente en el ejercicio de la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder.



LA CORRUPCIÓN E INCOMPETENCIA DE MADURO:

El 25 de julio de 2019, Estados Unidos sancionó a los tres hijastros de Maduro (Walter, Yosser y Yoswal Flores), y a otras siete personas, así como a 13 entidades, involucrados en una compleja red de soborno y lavado de dinero que ha estado robando al pueblo de Venezuela a través de un programa de distribución de alimentos pagados, conocido como CLAP.

Maduro y sus asociados han sido responsables del robo y malversación de miles de millones de dólares del pueblo venezolano durante muchos años. Integrantes del régimen con información privilegiada también han estado involucradas en el contrabando de drogas y la extracción ilícita de oro del Banco Central de Venezuela.

Maduro se ha financiado a sí mismo “poniendo en marcha las imprentas del banco central. Eso ha disparado el suministro de la moneda nacional, el bolívar, que ha perdido más del 99 por ciento de su valor desde 2013 y prácticamente ya no tiene ningún valor”. (Bloomberg Businessweek, 9 de marzo de 2019)

La inflación acumulada del bolívar de 2014-2018 fue de más de veintidós millones, según el Banco Central de Venezuela. Como resultado de las acciones de Maduro, el pueblo de Venezuela ya no puede permitirse vivir en su propio país.

Del mismo modo, la infraestructura de Venezuela ha comenzado a colapsar con Maduro. Por ejemplo, el sistema eléctrico se ha deteriorado rápidamente desde marzo, dando como resultado apagones en todo el país y el racionamiento creciente de la electricidad en muchos estados. En 2016, Maduro declaró que aproximadamente el 12 por ciento del país era parte de un “Arco Minero del Orinoco” y se otorgó amplios poderes públicos para supervisar la explotación de recursos para beneficio personal. Maduro expulsó a compañías extranjeras de Venezuela y reemplazó a los empleados con trabajadores no capacitados que operan bajo el liderazgo de altos oficiales militares venezolanos.

LA CRISIS DE VENEZUELA CREADA POR MADURO:

Declive económico: El Fondo Monetario Internacional estimó que el declive acumulativo de la economía venezolana desde 2013 superará el 60% y se encuentra entre las mayores contracciones de cinco años que el mundo haya visto en el último medio siglo.

El Fondo Monetario Internacional estimó que el declive acumulativo de la economía venezolana desde 2013 superará el 60% y se encuentra entre las mayores contracciones de cinco años que el mundo haya visto en el último medio siglo. Disminución de la oferta de alimentos y medicamentos: Para 2016, un año antes de que Estados Unidos sancionara al ex presidente Maduro, las importaciones de alimentos en el país habían caído un 71 por ciento desde 2013. Las importaciones de medicamentos y equipo médico disminuyeron en un 68 por ciento de 2013 a 2016. (Estudio de investigación de Brookings Institute/Harvard)

Para 2016, un año antes de que Estados Unidos sancionara al ex presidente Maduro, las importaciones de alimentos en el país habían caído un 71 por ciento desde 2013. Las importaciones de medicamentos y equipo médico disminuyeron en un 68 por ciento de 2013 a 2016. (Estudio de investigación de Brookings Institute/Harvard) Disminución del acceso a los alimentos: En diciembre de 2018, solo el 55 por ciento de los venezolanos comía tres comidas al día. (Delphos, un encuestador venezolano) El consumo de pan en Venezuela disminuyó en un 50 por ciento y en 2019, solo ocho barcos que transportaban trigo llegaron a Venezuela, según el presidente de la Federación Venezolana de Panaderos.

En diciembre de 2018, solo el 55 por ciento de los venezolanos comía tres comidas al día. (Delphos, un encuestador venezolano) Disminución de los servicios hospitalarios: En noviembre de 2018, el 76 por ciento de los hospitales encuestados tenían deficiencias en las pruebas de laboratorio, el 70 por ciento tenían fallas en los servicios de radiología, el 67 por ciento sufría escasez de electricidad y el 70 por ciento estaba experimentando escasez de agua. (Doctors for Health)

En noviembre de 2018, el 76 por ciento de los hospitales encuestados tenían deficiencias en las pruebas de laboratorio, el 70 por ciento tenían fallas en los servicios de radiología, el 67 por ciento sufría escasez de electricidad y el 70 por ciento estaba experimentando escasez de agua. (Doctors for Health) Aumento de muertes infantiles: En 2016, las muertes infantiles aumentaron más del 30 por ciento, mientras que las muertes maternas aumentaron casi el 66 por ciento. (El anterior Ministerio de Salud del régimen de Maduro)

ABUSOS Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE MADURO:

El ex régimen de Maduro habría participado en detenciones arbitrarias generalizadas y abusos físicos según se ha informado, así como en represión para silenciar la disidencia y hacer cumplir los controles sociales.

Maduro depende cada vez más de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES) que creó en 2017 para llevar a cabo redadas ilegales y asesinatos extrajudiciales. La FAES, compuesta por 1.300 oficiales, está acusada de matar a más de 100 personas en vecindarios de bajos ingresos desde junio hasta diciembre de 2018. (Informe de la ONG Provea del 26 de enero de 2019) El 5 de abril de 2019, la ONG de derechos humanos PROVEA anunció el descubrimiento de varios centros de detención clandestinos, entre ellos tres presuntamente dirigidos por colectivos, policía, fuerzas de seguridad del estado y agencias de inteligencia, donde el ex régimen detenía y maltrataba extralegalmente a ciudadanos venezolanos.

En julio de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluyó que el aparato de seguridad e inteligencia de Maduro utiliza la represión generalizada y arbitraria de la sociedad civil y la oposición democrática. Por ejemplo, el informe del 5 de julio del ACNUDH de la ONU señaló al menos 7.523 casos de ejecuciones extrajudiciales.