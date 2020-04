EEUU pide a estadounidenses varados en Cuba inscribirse para un posible vuelo chárter

La Embajada de Washington en La Habana está pidiéndoles a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes permanentes en Estados Unidos varados en la isla que llenen una planilla en internet con sus datos personales, pues existe la posibilidad --no la seguridad— de que el Departamento de Estado gestione un vuelo chárter que los llevaría de regreso a Estados Unidos.

“La Embajada de Estados Unidos está considerando todas las opciones para resolver las actuales interrupciones de viajes”, dice la nota en la página de internet del Departamento de Estado. “Esto incluye un posible vuelo chárter si los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba no se reanudan en un futuro próximo”, añade el comunicado oficial.

Cada pasajero debe pagar el costo de su boleto, que podría ser más elevado que las tarifas de los vuelos comerciales estándar, advierte la información.

La página del Departamento de Estado pide entonces marcar un enlace que conduce directamente a la planilla en cuestión. Inmediatamente después ruega: “Por favor, no llame a la Embajada de Estados Unidos con el fin de incluir su nombre en la lista para un posible vuelo chárter”.

Advierte, además, que remitir el formulario NO garantiza un asiento en el vuelo. “La Embajada de Estados Unidos se comunicará con usted si hay un vuelo disponible”, informa el mensaje. “Manténgase al tanto de la disponibilidad de vuelos comerciales en las aerolíneas, que podrían reiniciar sus operaciones antes de que estén disponibles otros arreglos de viajes como un vuelo chárter”.

No hay garantías de que la Embajada pueda conseguir un vuelo chárter, y reunir la información de los interesados es solo un paso previo en caso de que eso sea posible, alerta la sede diplomática.

“Solo los ciudadanos estadounidenses, sus familiares elegibles y los residentes permanentes legales pueden solicitar asistencia de la Embajada para regresar a Estados Unidos”, indica la nota.

El Departamento de Estado recuerda entonces que el gobierno de La Habana no reconoce la nacionalidad estadounidense de los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba y, por lo tanto, les exige entrar y salir de Cuba con pasaportes cubanos.

“Los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba serán tratados como ciudadanos cubanos y pueden estar sujetos a restricciones y obligaciones”, advierte la nota. “Es importante que cada viajero potencial se comunique cuanto antes con la oficina de inmigración local”, añade, y ofrece el enlace de la página correspondiente del Ministerio del Interior de Cuba: https://www.minint.gob.cu/tramites/4#table-link.

Los asientos en vuelos chárter como el que considera la Embajada podrían ser limitados. Por eso, dice el gobierno de Estados Unidos, se dará prioridad a las personas con mayores necesidades médicas.

“Considerando el alto volumen de solicitudes, es posible que usted no reciba una respuesta inmediata a su correo electrónico”, indica la nota oficial. “Eso no significa que la Embajada no haya registrado su información: solo que no tenemos el personal disponible para responder de inmediato todos los mensajes”.

La Embajada recomienda “encarecidamente” a los ciudadanos estadounidenses que continúen haciendo los preparativos necesarios para una estadía prolongada en Cuba durante el período de cuarentena, les pide cumplir los requisitos de cuarentena locales y acatar estrictamente lo establecido por las autoridades cubanas.

Por último, les pide registrarse en la página de internet del Departamento de Estado dedicada al programa de viajeros, monitorear la página y las cuentas de la Embajada en Facebook y Twitter, y ofrece los contactos necesarios con la sede consular: (53) (7) 839-4100 y (53) (7) 839-4100, marcando el 1 –o el cero quien llame fuera de horario de oficina--; la dirección de email acshavana@state.gov, y el acceso a la sección de asuntos consulares del Departamento de Estado en los números (888) 407-4747 y (202) 501-4444.