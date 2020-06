EEUU ordena a Marriott concluir operaciones en Cuba antes del 31 de agosto

El gobierno de Donald Trump le pidió a Marriot International, la única compañía estadounidense que administra un hotel en Cuba, el Four Points Sheraton en La Habana, que concluya sus operaciones en ese país a más tardar el 31 de agosto.

“El Departamento del Tesoro de EEUU ha notificado a Marriott International que debemos cerrar nuestra operación del Four Points Sheraton en La Habana, Cuba antes del 31 de agosto, y que no se nos permitirá abrir en Cuba otros hoteles que estaban en preparación”, dijo la cadena en un comunicado.

Hace cuatro años, bajo los cambios en las relaciones con Cuba bajo el presidente Barack Obama, Starwood Hotels --ahora propiedad de Marriott-- se convirtió en la primera compañía hotelera de Estados Unidos que firmó un acuerdo con Cuba después de 1959, informa Reuters. La licencia de operación fue revisada y renovada en 2018.

“La decisión de la Administración Trump de que la OFAC no renueve la licencia de Marriott International no es sorprendente, pero es decepcionante, pues Four Points By Sheraton Havana era el único espacio donde los empleados cubanos podían aprender cómo una empresa global de Estados Unidos opera y los posiciona para aprovechar oportunidades en el sector hotelero”, indica el comunicado de Marriott.

La noticia llega dos días después de que el Departamento de Estado ampliara su lista de entidades cubanas con las que los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios. Entre las nuevas siete compañías aparece Fincimex, socia exclusiva en Cuba de Western Union, a través de la cual se envían las remesas Cuba.