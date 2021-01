EEUU ofrece becas a jóvenes cubanos para promover el liderazgo y el desarrollo profesional

Henry Couto Guzmán, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue citado el lunes por oficiales de la policía política, en la unidad conocida por Parque 24, en la ciudad de Guantánamo.

Couto Guzmán dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio de varias horas fue acusado de poner carteles antigubernamentales en la ciudad. Según el opositor, un agente identificado como Luis Ángel lo golpeó en la cara y la cabeza.

“Ayer, como a las 10 de la mañana, más o menos, dos oficiales vestidos de civil en la calle, sin identificarse, me llamaron y me dijeron que tenía que presentarme en el Parque 24”, dijo Couto Guzmán. Agregó que, al llegar al lugar “allí estaban el oficial Luis Ángel, Víctor-Víctor y Leoni, el que dice ser el segundo jefe del enfrentamiento a la contrarrevolución en Guantánamo”.

Los agentes, de acuerdo con lo expresado por Couto Guzmán, “quisieron que yo firmara un papel diciendo que yo me comprometía a no dejarme utilizar por José Daniel Ferrer García, y que no iba a poner más carteles en Guantánamo”.

El opositor explicó que “han salido una cantidad de carteles en la ciudad y, debido a eso fue que ellos me llevaron para allí”.

“Les dije que yo no iba a firmar ningún papel. Entonces, el oficial Luis Ángel me golpeó en la cara, me dio dos ‘galletas’ y con la mano me daba en el pecho diciéndome ‘te estoy hablando, tú no oyes que te estoy hablando?’".

De acuerdo con lo expresado con el miembro de UNPACU, los oficiales mandaron a cerrar las ventanas “para que de la calle no oyeran la bulla ni me pudiera ver alguien, y ahí cogieron y me dieron piñazos por detrás a traición, frente a un oficial del Ministerio”.

Couto Guzmán dijo que después que lo dejaron ir, cerca de las 2 de la tarde, intentó formular una denuncia de los hechos en la misma unidad policial de Parque 24, a lo cual los oficiales respondieron que “los contrarrevolucionarios en Cuba no teníamos derecho a ningún proceso legal”.

Según el opositor, lo acusaron de anarquista, espía de los servicios de la CIA y le advirtieron que le tenían un expediente abierto por ello. “Y yo”, aseguró, “simplemente lo que soy es un defensor de los derechos humanos".

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)