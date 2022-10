EEUU monitorea aparente huelga de hambre de estadounidense detenido en Venezuela

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos emitió el 28 de septiembre una licencia a la empresa Premier Automotive Export, Ltd. (PAE), con sede en el estado de Maryland, para la exportación de motorinas y bicicletas eléctricas a cubanos y empresas de propiedad privada en Cuba.

El Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, una entidad privada sin fines de lucro que monitorea las relaciones económicas bilaterales, y que ayudó a la empresa de exportación durante el proceso, señaló en su sitio en internet que esta es la cuarta licencia que la BIS otorga a PAE para la exportación de vehículos a Cuba, incluso para uso de embajadas.



“La primera licencia BIS se emitió durante la Administración Obama-Biden (2009-2017), la segunda licencia BIS se emitió durante la Administración Trump-Pence (2017-2021) y la tercera y cuarta licencia BIS se emitieron durante la Administración Biden-Harris. Administración (2021- ). Además, una solicitud de licencia BIS relacionada está pendiente y una solicitud de licencia BIS relacionada permanece en apelación”, señala la entidad.

En opinión del presidente del Consejo Económico y Comercial EEUU Cuba, John Kavulich, este fue un paso positivo del gobierno estadounidense.

“Cada vez que la Casa Blanca de cualquier administración está a la ofensiva cuando se trata de Cuba, es mejor que estar a la defensiva con el gobierno cubano, quejándose de que no puede hacer esto, o que las regulaciones no permiten aquello”, dijo en entrevista con Radio Televisión Martí.

“Es mucho mejor obligar al gobierno cubano a hacer cambios que no quiere hacer, si hay menos excusas para no hacerlo. Sabemos que al gobierno cubano no le gusta el sector privado. Sin embargo, anunció hace meses que se permite la inversión y el financiamiento para el sector privado, pero estamos esperando la normativa sobre cómo hacerlo. Así que no podemos entregar la inversión y el financiamiento, porque estamos esperando a que el gobierno cubano emita regulaciones”, explicó Kavulich.

El Consejo Económico y Comercial EEUU Cuba cita a la BIS, que recordó que existe “una política general de denegación de exportaciones y re-exportaciones a Cuba de artículos sujetos a las regulaciones de la administración de exportación, EAR. Sin embargo, existen excepciones a la política general de denegación, entre ellas… los elementos necesarios para la protección ambiental de la calidad del aire, las aguas y las costas de Estados Unidos, incluidos los elementos relacionados con la energía renovable o la eficiencia energética, que generalemente se aprueban”.

La nueva licencia se emitió casi 10 meses después de que la administración Biden negara una solicitud de licencia de PAE para exportar vehículos eléctricos y cargadores a ciudadanos cubanos.

“Ahora han revertido esa decisión. Es consistente con los anuncios de la administración Biden en mayo. No es sorprendente que esto fuera a suceder, particularmente porque el enfoque de la administración Biden hasta ahora ha sido apoyar al resurgimiento del sector privado en Cuba, que continúa luchando con el gobierno cubano, que no necesariamente acepta. Permite, pero no está necesariamente aceptando”, concluyó Kavulich.