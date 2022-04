EEUU y decenas de países buscan promover una Internet abierta y global

La asesora especial de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, Debbie Mucarsel-Powell, reiteró este jueves en un conversatorio en Twitter sobre la reunión, a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Angeles, que la democracia está en el centro de cada cumbre.

La declaración ocurre un día después que un funcionario de alto rango del Departamento de Estado señalara la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no sean invitados al evento regional. "Seguramente no estarán ahí", dijo a periodistas el subsecretario de Estado Brian Nichols, destacando que la cumbre se enfocará en los gobiernos democráticos del hemisferio occidental.

“Al final, es el Presidente el que va a decidir a quién va a invitar y a quién no va a invitar. Pero estamos firmes en no darle audiencia a gobiernos que han violado derechos humanos, que no tienen el compromiso de proteger instituciones democráticas. Por eso, yo pienso que involucrar y tener el compromiso y las conversaciones con miembros de la sociedad civil en los países que tal vez no van a participar en la cumbre va a ser sumamente importante”, dijo la asesora.



En concordancia con Nichols, Mucarsel-Powell señaló que la región “tiene que tener un compromiso firme en avanzar la democracia” y es la responsabilidad de los líderes demostrar a la población en la región que las democracias pueden trabajar para todos.

Dijo, además, que el evento regional buscará involucrar a “todas las diásporas que están viviendo en Estados Unidos para que entiendan que ellos tienen una voz importante en la cumbre”.

La diplomática estadounidense añadió que la amenaza de la desinformación en la región es otro tema que abordará la reunión, que estudiará “cómo apoyar a periodistas y medios independientes para que puedan tener los recursos de dar la información correcta a sus comunidades”.

Otro tema a tratar será la transformación digital, señaló Mucarsel-Powell, añadiendo que casi el 30 por ciento de la población en Latinoamérica no tiene acceso a redes sociales o acceso a tecnologías digitales.

“Queremos que todos estén involucrados en la Cumbre, pero si tú no tienes acceso a tecnología digital, a las redes sociales, no sabes lo que está sucediendo, y eso es sumamente crítico para poder e invertir en el desarrollo económico, para poder propagar información correcta para nuestras comunidades, para poder proteger las instituciones democráticas”, expresó Mucarsel-Powell.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció esta semana que Washington "ha decidido excluir a Cuba de los preparativos de la IX Cumbre de Las Américas” e instó al secretario de Estado Antony Blinken “a que diga, de manera honesta, si Cuba será invitada o no a la IX Cumbre de las Américas", a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles, California.

Preguntado sobre el particular, un vocero del Departamento de Estado respondió a Radio Televisión Martí: “La Casa Blanca no ha cursado invitaciones (para la Cumbre) por el momento”.