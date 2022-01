EEUU entrega respuesta por escrito a demandas de Rusia sobre Ucrania y la OTAN

Congresistas cubanoamericanos presentaron este martes en Miami la ley “Combate al Comunismo”, que busca crear una posición de “representante especial” dentro del Departamento de Estado para reformar la política exterior de Estados Unidos y combatir el comunismo y los gobiernos opresivos en el mundo.



En una rueda de prensa, el congresista republicano por la Florida Carlos Giménez aseguró qué este "representante especial” se encargaría de “ayudar y sostener protestas prodemocráticas, avanzando la causa pro libertad” en países totalitarios, y señaló como ejemplo la restauración del internet dentro de la isla de Cuba.

Giménez destacó que es importante “no sólo restaurar la libertad y la democracia", sino también preservarlas.

El representante especial se ocuparía, según explicó el congresista, de apoyar manifestaciones pacíficas contra las dictaduras y los gobiernos opresivos, trabajando con organizaciones no gubernamentales y grupos internacionales para apoyar la sociedad civil. También sería el responsable de ser un puente entre el gobierno federal y grupos opositores de países comunistas que no tienen relaciones formales con los Estados Unidos.



“Muchos países no dicen que son comunistas, pero actúan como países comunistas. No hay libertad, no hay democracia, así que esto no es solamente contra el comunismo, también es contra las dictaduras opresivas en el mundo”, aseguró Giménez.

La representante por New York, y una de las promotoras de este proyecto, Nicole Malliotakis, señaló que esta ley es importante, no solo para las personas que viven en países comunistas, sino también para la seguridad de Estados Unidos.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar celebró la iniciativa de sus colegas y resaltó la importancia de crear esta figura de un representante especial para que investigue a los países comunistas.

“Es importante que haya un 'policía', un enviado especial, para que nos diga al Congreso federal dónde esas fuerzas están floreciendo”, subrayó.

La activista cubana Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, destacó que es indispensable el apoyo y las acciones decisivas de la comunidad internacional para vencer el comunismo en la región y, específicamente, en Cuba.

“En este momento la dictadura nunca ha estado más expuesta, nuca ha estado más vulnerable, y nunca ha sido un peligro más grande para la seguridad nacional de este país, como lo es en este momento”, concluyó.

(Con reportes de Alejandro Marcano Santelli y Carlos Ojeda para Radio Televisión Martí)