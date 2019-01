EEUU emite alerta sobre los peligros de viajar a Venezuela

Agrega la información del Departamento de Estado estadounidense que si usted decide viajar a Venezuela debe: Visitar su sitio web para Viajes a áreas de alto riesgo.

No viajar entre ciudades después del anochecer.

Evitar viajar entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y Caracas por la noche.

No tomar taxis no regulados del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y evitar los cajeros automáticos en esta área.

Evitar las manifestaciones.

Llevar un suministro suficiente de medicamentos de venta libre y recetados.

Inscríbirse en el Programa de inscripción de Smart Traveler (STEP) para recibir alertas y facilitar la ubicación en una emergencia.

Seguir al Departamento de Estado en Facebook y Twitter.

Revisar el Informe de Crimen y Seguridad para Venezuela.

Los ciudadanos estadounidenses que viajen al extranjero siempre deben tener un plan de contingencia para situaciones de emergencia y revisar la lista de verificación del viajero, informa el Departamento de Estado de Estados Unidos.