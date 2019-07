EEUU denuncia implicación de asesores cubanos en la muerte de capitán venezolano

John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, culpó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM ) y a sus asesores cubanos por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio.

“Denunciamos la muerte sin sentido del capitán Acosta Arévalo a manos del régimen de Maduro. La Dgcim es responsable de su tortura y muerte, junto con sus cuidadores cubanos”, aseguró Bolton en Twitter.

Arévalo fue detenido desde el 21 de junio y estaba en custodia de agentes de la DGCIM.

El Departamento de Estado de EEUU denunció que el militar "murió bajo la custodia de los matones de Maduro y sus asesores cubanos".

También la secretaria de Estado adjunta de EEUU para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se refirió en Twitter a la implicación de enviados de La Habana en la muerte de Acosta Arévalo y dijo que el caso es "un ejemplo sombrío de cómo Maduro y sus asesores cubanos persiguen a militares y Asamblea Nacional".

Arévalo fue detenido junto a otros a 13 civiles y militares y estaba siendo investigado por su presunta participación en un golpe de Estado.

El Gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro confirmó la muerte del militar y calificó de “lamentable” lo ocurrido.

El Fiscal General Tareck William Saab dijo que el capitán fue "presentado ante los tribunales competentes por su presunta participación en el intento de magnicidio y golpe de estado del presente año" y exhortó a Maduro a "realizar una exhaustiva y científica investigación que permita el esclarecimiento de este hecho".

Por su parte el opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el legítimo presidente de Venezuela, denunció que Acosta Arévalo fue torturado.



"Confirmamos el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo, habíamos denunciado el día martes su desaparición, junto a otros 6 oficiales, y hoy se confirma su asesinato luego de haber sido torturado brutal y salvajemente", dijo en una declaración transmitida en sus redes sociales.

Los abogados de Arévalo y la oposición dicen que fue torturado hasta la muerte.

El activista Alonso Medina Roa, miembro del equipo de defensa del militar, dijo The Associated Press que su cliente “fue llevado al tribunal en una silla de ruedas porque no podía sostenerse en pie debido a los intensos dolores, con el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados. Debido a la delicada condición de salud del oficial el juez ordenó trasladarlo a un pequeño hospital del Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar del país, donde falleció horas después”.



Condena internacional

El presunto asesinato de Arévalo ha despertado una nueva ola de condenas al régimen de Maduro a nivel mundial.

Unión Europea

La Unión Europea (UE) aseguró hoy que la muerte del capitán es claro ejemplo de "la naturaleza arbitraria del sistema judicial" en Venezuela.

"La muerte del capitán del ejército Rafael Acosta Arévalo mientras estaba en custodia de las Fuerzas de Seguridad venezolanas es otra cruda ilustración de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en el país y de la falta de garantías y derechos para quienes están detenidos", declaró en un comunicado la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.



Añadió que su muerte "no puede pasar desapercibida" y que tampoco puede quedar sin castigo. Además exigió una investigación completa e independiente "para que los responsables rindan cuentas".

Grupo de Lima

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela condenaron el asesinato del militar y aseguran que fue víctima de torturas.

Los países que forman parte del Grupo de Lima repudiaron “las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores".

También pidieron a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida".