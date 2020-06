EEUU critica condena rusa de 16 años a estadounidense por espionaje

Residentes de Pyongyang fueron movilizados para denunciar los mensajes sobre democracia y libertad enviados por refugiados y desertores norcoreanos que viven en Corea del Sur.

Sin embargo, esta movilización parece estar ayudando a los desertores norcoreanos dar a conocer sus mensajes, informó Radio Asia Libre (RFA), una emisora del gobierno estadounidense.

Desde hace años, personas que se fugan de Corea del Norte usan globos de helio para enviar por el aire, en la zona fronteriza, información que el régimen comunista de la familia Kim prefiere censurar. En esos globos, también envían dinero y unidades flash USB con videos.

En general, la dictadura norcoreana no habla de este fenómeno, pero la semana pasada hubo un cambio repentino. La hermana del gobernante Kim Jong Un, una poderosa figura del régimen, denunció este lanzamiento de folletos y pequeños obsequios en globo de helio a través de la Zona Desmilitarizada desde Corea del Sur.

Kim Yo Jong hizo la sorprendente declaración sobre los folletos al periódico estatal Rodong Sinmun. Se refirió a los refugiados y desertores norcoreanos como escoria humana, personas parecidas a animales salvajes que traicionaron a su propia patria, y perros mestizos que ladran donde no deberían.



También pidió al gobierno de Corea del Sur que evite la publicación de folletos de propaganda en Corea del Norte.

Posteriormente, las autoridades en Pyongyang organizaron una manifestación. Pero un residente de la capital que pidió no ser identificado por razones de seguridad le dijo al Servicio Coreano de RFA que el evento del sábado pasado fracasó a la vista de muchas personas, pues llamó la atención sobre las libertades ausentes en el Norte.



"El hecho de que los grupos de desertores norcoreanos en Corea del Sur con frecuencia envíen folletos de propaganda criticando al régimen norcoreano muestra cómo la sociedad surcoreana garantiza la libertad en sus actividades", dijo la fuente.



"Pueden decir externamente '¡Muerte a los desertores!' pero dentro de uno mismo todo el mundo probablemente dice: 'Si tan solo pudiera ir a Corea del Sur'", dijo la fuente.



La fuente dijo que el gobierno de Corea del Norte está abordando este problema de una manera que funcionó solo en épocas anteriores cuando el país estaba más aislado de las influencias externas.



"La gente de Corea del Norte está despierta. Saben lo que está haciendo el resto del mundo, pero el Comité Central [del Partido de los Trabajadores de Corea] no lo sabe", dijo la fuente.



"Están bajo la ilusión de que las personas [todavía] son extremadamente leales a la familia Kim, al igual que en épocas pasadas", dijo la fuente.



Un fugitivo norcoreano que llegó a Corea del Sur el año pasado, Han Sun-hee, dijo a RFA que la manifestación de Pyongyang fue un típico evento de movilización forzada.



"Si los ciudadanos de Pyongyang no asisten a tales [eventos forzados], serán inmediatamente objeto de autocrítica, por lo que deben participar en el evento pase lo que pase", dijo.



La autocrítica, o saenghwal chonghwa, es un acto regular por el cual los ciudadanos informan a las autoridades sobre cualquier deficiencia que tengan personalmente con respecto a la lealtad al estado.



Un funcionario en Pyongyang que pidió no ser identificado dijo a RFA que la gente quedó sorprendida cuando el diario Rodong Sinmun informó sobre los globos y el envío de estos mensajes.



"Ya sea que la parte lo haya querido o no, el Rodong Sinmun ha explicado las actividades de los desertores norcoreanos en detalle", dijo.



"No entiendo a primera vista lo que pretendían al publicarlo en el Rodong Sinmun", dijo el funcionario.

Agregó que "Desilusionados con el gobierno hereditario de la familia Kim, los jóvenes están ansiosos por descubrir cómo los surcoreanos critican la mala administración de Kim Jong Un en los folletos".



Otra fuente, un funcionario de la provincia de North Hamgyong que solicitó el anonimato por razones legales, confirmó a RFA que los ciudadanos allí también se estaban rascando la cabeza por estos informes.