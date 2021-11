EEUU celebra el trabajo de las defensoras de los derechos humanos en todo el mundo

El plan del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, configurado para "reconstruir la clase media” en el país, fue presentado en la tarde del lunes en conferencia de prensa desde la capital estadounidense.



La rueda de prensa virtual se llevó a cabo a tres días de que la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos aprobase (el viernes 19 de noviembre) el “Build Back Better" ('Reconstruir mejor') que incluye planes de gasto social, educativo y climático.

Funcionarios gubernamentales, que han sido clave en el camino recorrido a fin de lograr la aprobación de este proyecto, explicaron en qué consiste y qué se debe lograr para que se convierta en una realidad.



Pily Tobar, subdirectora de Comunicaciones de la Casa Blanca y asistente especial del presidente Biden, dijo que este proyecto de ley es histórico.

"Ahora sigue su camino. Ahora va para el Senado… Para las familias trabajadoras latinas: generará empleos, reducirá costos para familias trabajadoras, reducirá costos en el cuidado de niños (...) invertirá en nuestros niños, reducirá los costos de las medicinas… Creará empleos en áreas de tecnología y energía… Marca un crecimiento económico que ayudará a la clase media”, aseguró.



Tras ser aprobado en la Cámara de Representantes, con 220 votos a favor y 213 en contra, el ambicioso plan de gasto pasa ahora al Senado, donde enfrenta todavía un futuro incierto, debido a la estrecha mayoría de los demócratas en esa cámara.



El Dr. Raúl Ruiz, congresista demócrata por el estado de California y presidente del caucus hispano enfatizó que la propuesta trata de “poner dinero en los bolsillos de las familias y de bajar costos y créditos tributarios, así como de la expansión de crédito tributario por hijos y de trabajo. Para esto se enfoca en tres de los “elementos más costosos en el crecimiento familiar: cuidado infantil, cuidado de la salud y la vivienda. De esta forma, aseguró, se buscar fortalecer la clase media, además de prevenir la separación familiar y estabilizar la economía familiar.”



“Build Back Better" está valorado en 1,75 billones de dólares y ampliaría los programas sociales dirigidos a menores y ancianos, además de dedicar 550.000 millones a la lucha contra la crisis climática en EEUU.



Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, habló sobre la importancia de este proyecto: “La comunidad latina trabaja bien duro pero no tiene mucho ingreso. (Buscamos) educación de dos años preescolar gratuita. Aumentará la calidad de educación preescolar. Garantiza que ninguna familia de ingreso medio no pague más del 7 por ciento de lo que gana por el cuidado infantil. También expande cuidados accesibles y de alta calidad para personas de mayor edad y para personas con discapacidades. Es algo que necesita la familia inmediatamente. Entiendo lo importante que es ayudar a cualquier persona que ha trabajado duro, que ayudó al crecimiento de este país. Estamos invirtiendo en personas como mis padres, para que puedan decirle a sus hijos lo que me dijeron a mi: estudia, ve a la universidad, estudia”.

El funcionario agregó que “Biden quiere también que estadounidenses puedan recibir crédito fiscal para que puedan tener plan médico por muy bajos precios. Algo como 10 dólares al mes. Ojalá todos estén apoyando al presiente Biden en este esfuerzo por aprobar esta iniciativa”.



De acuerdo a información ofrecida por la Casa Blanca, el plan ofrece preescolar universal y gratuito para todos los niños de 3 y 4 años, la mayor expansión de la educación universal y gratuita desde que los estados y las comunidades de todo el país establecieron la escuela secundaria pública hace 100 años. También proporciona a 39 millones de hogares hasta $3,600 (o $300 por mes) en recortes de impuestos por niño al extender el Crédito Tributario por Hijo ampliado del Plan de Rescate Estadounidense.

No todos en el Congreso aprueban este plan, muchos de los detractores argumentan que todo dinero público proviene del trabajo del contribuyente americano.

El representante Mike Rogers, republicano por Alabama, poco antes de la votación del viernes declaró:

“Mientras los estadounidenses están luchando esta temporada navideña con una inflación rápida, Nancy Pelosi y los demócratas están tratando de imponer el impuesto de $ 1.5 billones del presidente Biden y la factura de gastos, que agobia a los contribuyentes. El esquema socialista del presidente Biden cobrará impuestos a los estadounidenses de clase media y subsidiará las iniciativas del Green New Deal mientras perjudica el desarrollo energético estadounidense. Este acuerdo también incluye amnistía para millones de inmigrantes ilegales mientras continúa la crisis en nuestra frontera sur. Su desesperación por aprobar esta legislación prueba lo que hemos sabido desde el principio: Nancy Pelosi y Joe Biden no están en contacto con los estadounidenses. Defenderé a mis electores y votaré contra el atroz plan Build Back Broke del presidente Biden ".

También el representante Gary Palmer, republicano por Alabama, publicó un tweet el jueves apuntando que la iniciativa "agregaría $ 367 MIL MILLONES a nuestro déficit durante la próxima década".

"También incluye: amnistía masiva, enormes exenciones fiscales para los ricos, agobiantes cargas fiscales para las pequeñas empresas, aborto financiado por los contribuyentes. Esto debe detenerse ”, dijo Palmer.

Por su parte, el representante Mo Brooks, republicano por Alabama, calificó de "enorme monstruosidad" la propuesta de Biden dijo que "aumenta los impuestos, aumenta el bienestar, otorga amnistía para los extranjeros ilegales, autoriza una toma de control federal de las escuelas públicas locales y hace quién sabe qué más porque ha estado abarrotada en la Cámara sin tiempo suficiente para que los estadounidenses y los congresistas lo revisen adecuadamente".

Igualmente, el representante Robert Aderholt, republicano por Alabama, twitteó el viernes que los estadounidenses ya están sufriendo por la inflación, y que "agregar billones y billones de más gastos solo empeorará las cosas".

Build Back Better es el segundo gran proyecto de gasto público de la administración Biden, después de la aprobación de un gigantesco plan de infraestructuras.



No existe una fecha específica para que este proyecto pueda hacerse ley, pero los funcionarios mencionaron en la conferencia de prensa que esperan lograrlo antes de que termine este año.

Medios de prensa han señalado que se espera que en el Senado, donde se definirá por voto de demócratas y republicanos el futuro de “Build Back Better”, pueden añadirse varias enmiendas al texto original del proyecto de ley.



Tobar explicó que se trata de una prioridad para el presidente Biden.

"Lo importante es que podamos poner algo en los bolsillos de tantas familias estadounidenses. Quizás no logramos exactamente todo lo que buscamos, pero queremos asegurarnos de que podamos presentar algo que realmente vaya a mejorar la vida de la gente en este país. El presidente ha demostrado que puede trabajar con miembros de los dos partidos para traer beneficios al pueblo”, agregó.