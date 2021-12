EEUU anunciará nueva ronda de inversión privada para Centroamérica

El senador demócrata Patrick Leahy criticó nuevamente este lunes la política de Estados Unidos hacia Cuba.

"Como alguien que ha observado la evolución de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba durante casi 50 años, particularmente desde que viajé allí por primera vez en 1999, encuentro la situación entre nuestros dos países hoy desconcertante, trágica y exasperante", expresó el senador del Comité de Exteriores.

A continuación, el resto del comunicado de Patrick Leahy:

Es desconcertante porque altos funcionarios de la Administración, que han reconocido pública y privadamente que la política de 60 años de sanciones unilaterales, aislamiento y amenazas de Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos y ha perjudicado al pueblo cubano, han adoptado esa misma política fallida como si fuese suya.

Trágico, porque la política ha envalentonado a los intransigentes de Cuba que han reprimido aún más a los ciudadanos que se atreven a protestar pacíficamente por la escasez de alimentos, medicinas y electricidad, y contra la represión del gobierno, y ha exacerbado la crisis que se ha apoderado de la isla debido a la pandemia de COVID y las disfuncionales políticas económicas del gobierno.

Exasperante, porque cualquiera que entienda a Cuba podría haber predicho lo que ha sucedido desde que la Administración Trump revirtió la política de compromiso de la Administración Obama y habría tomado medidas para mitigarla. En cambio, la política actual está empeorando la situación.

Durante los últimos diez meses he instado a la Casa Blanca a no repetir los errores del pasado en lo que respecta a nuestras relaciones con el gobierno de Cuba y el pueblo cubano, y a seguir una política basada en nuestros intereses nacionales a largo plazo. Lamento profundamente que aún no haya sucedido.

En cambio, la política de esta administración, hasta ahora, ha sido dictada por un electorado pequeño pero ruidoso en este país que siempre se ha opuesto al acercamiento de Estados Unidos con Cuba. Es una política que la historia ha demostrado que está condenada al fracaso.

Actualmente, Estados Unidos y Cuba mantienen relaciones diplomáticas, pero ¿con qué fin? No se está llevando a cabo una diplomacia significativa y nuestra embajada en La Habana y la embajada de Cuba en Washington apenas funcionan. Las operaciones consulares han cesado. Los diálogos que mantuvimos con el gobierno cubano sobre temas de interés mutuo, desde la aplicación de la ley hasta los derechos humanos y la salud pública, diálogos que cortó la Administración Trump, no se han reanudado. ¿Cómo puede esto redundar en nuestro interés nacional?

Mientras Cuba permanece en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo debido a una decisión de última hora, políticamente impulsada, vengativa y objetivamente indefendible de la Administración Trump, seguimos teniendo relaciones diplomáticas. ¿No es esto irreconciliable? ¿Y qué pasó con la revisión de la Administración de esa designación profundamente defectuosa que se prometió hace meses?

Los intercambios culturales, científicos y educativos han terminado en gran medida. Esto no está justificado ni es de nuestro interés nacional. La pandemia de COVID brindó una oportunidad obvia para la cooperación entre científicos estadounidenses y cubanos, pero esa oportunidad, como tantas otras a lo largo de los años, se desperdició debido a la política, la desconfianza y el despecho.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos continúa bloqueando las remesas de los cubanoamericanos a sus familiares en la isla, aunque es dinero de ellos, no del Tesoro. ¿No deberían los cubanoamericanos tener derecho a decidir por sí mismos si envían su propio dinero a sus familiares, en lugar de que esa decisión sea dictada por la Casa Blanca? Las remesas ayudan a los cubanos a depender menos del gobierno, mejoran su nivel de vida y proporcionan el capital inicial para el creciente sector privado de Cuba, que en la actualidad comprende un tercio de la fuerza laboral cubana.

La cantidad de remesas desviadas por el gobierno cubano es una pequeña fracción de lo que algunos han afirmado falsamente, y no es más que lo que cobran otros gobiernos. Basemos nuestra política en hechos, en lugar de rumores y lo que funciona bien a nivel nacional.

Y Cuba, a solo 90 millas de Florida, es el único país además de Corea del Norte donde los viajes de los estadounidenses están severamente restringidos, a pesar de nuestra historia y tradiciones culturales comunes. Es tan ridículo como contraproducente.

La Casa Blanca ha dicho repetidamente que "la democracia y los derechos humanos" son el núcleo de su política hacia Cuba. Esas son aspiraciones, aspiraciones loables, pero no son una política. Todos queremos ver una Cuba donde se respeten la libertad política y los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, y donde un poder judicial independiente proteja el derecho al debido proceso. Esos derechos están severamente restringidos en Cuba hoy como lo están en muchos países, incluidos algunos receptores de cientos de millones de dólares en ayuda estadounidense.

En lo que no estamos de acuerdo es en cuál es la mejor manera de apoyar la lucha del pueblo cubano para obtener esos derechos.

He preguntado, pero no tengo ni idea de cuáles son los objetivos prácticos de la Administración en Cuba, ni cómo se propone alcanzarlos. Después de que nos dijeron hace seis meses que el Departamento de Estado estaba llevando a cabo una revisión de su política, aún no hemos visto ningún cambio con respecto a la política que heredó de la Administración Trump hace un año.¿Qué sucedió con la revisión? ¿Qué decía?

Varios funcionarios de la Administración han justificado la continuación de las sanciones punitivas del presidente Trump debido a las protestas públicas en Cuba el 11 de julio. Dicen que "todo cambió" el 11 de julio.

Cuba está cambiando. El acceso a las redes sociales y los teléfonos móviles ha aumentado de forma espectacular. Las actitudes entre las generaciones más jóvenes están cambiando. El gobierno cubano está realizando reformas históricas, aunque vacilantes, para relajar las restricciones a las empresas privadas. La apertura del presidente Obama a Cuba, que duró solo dos años, fue fundamental para ayudar a lograr estos cambios.

En lugar de reconocer el progreso sin precedentes durante ese corto período, quienes defienden una política de sanciones dicen que la política de apertura de Obama fracasó porque Cuba sigue siendo un estado represivo y de partido único. Ignoran por completo que lo mismo sucedió durante los 50 años anteriores a Obama y durante los cinco años transcurridos desde Obama. Cuando se trata de ayudar a traer cambios positivos al pueblo de Cuba, el presidente Obama gana sin lugar a dudas.

Pero hoy Estados Unidos está una vez más al margen, aferrado a una política obsoleta que la historia ha demostrado que no tendrá éxito. & nbsp; De hecho, está teniendo el efecto contrario al negar oportunidades tanto a cubanos como a estadounidenses.

La política de Estados Unidos hacia Cuba está repleta de contradicciones, hipocresía, arrogancia y oportunidades perdidas. Cuba es un país empobrecido que no representa una amenaza para los Estados Unidos, sin embargo, lo tratamos como si lo hiciera en gran parte debido a nuestras propias acciones. Si bien mantenemos una intrincada red de sanciones unilaterales a las que se oponen todas las naciones de este hemisferio, los rusos y los chinos están llenando el vacío de manera agresiva, como cualquiera que visite Cuba hoy puede ver fácilmente.

Comprometerse con un gobierno cuyas políticas son anatema para las nuestras no otorga legitimidad a los líderes de ese gobierno o aceptación de sus políticas represivas. Si ese fuera el caso, deberíamos dejar de involucrarnos no solo con Cuba, sino con docenas de gobiernos en todo el mundo, incluidos varios socios de EE.UU., como Arabia Saudita y Egipto.

Condenamos las detenciones arbitrarias, los juicios simulados, las leyes que criminalizan a la sociedad civil y el maltrato y encarcelamiento de disidentes políticos. Estos abusos son comunes en muchos países, aplicamos sanciones específicas y restringimos la ayuda. Pero por razones puramente políticas internas, seguimos imponiendo una vasta red de amplias sanciones contra Cuba, incluso cuando la Administración sabe que no han funcionado.

Lo he dicho muchas veces: nuestra política hacia Cuba debe guiarse, ante todo, por lo que es de nuestro interés nacional, no por lo que es de interés para una pequeña circunscripción nacional, y no haciendo demandas a las que sabemos que los cubanos no se someterán.

Comprometerse con Cuba brinda a los diplomáticos y ciudadanos estadounidenses la oportunidad de entablar relaciones con sus homólogos cubanos e identificar temas de interés común en los cuales hay que avanzar. Lo vimos durante la administración Obama, a pesar de que algunos no se atrevieron a admitirlo.

Con el tiempo, así es como podemos empezar a abordar los problemas más difíciles que nos dividen, sabiendo que es el pueblo cubano, no Estados Unidos, quien determinará en última instancia el futuro de su país.

Esta Administración ha tenido diez meses para demostrar que continuar con la política fallida de Trump de tratar de presionar a las autoridades cubanas para que se sometan puede producir resultados positivos. No hay ni la más mínima evidencia de que pueda hacerlo. Nunca lo ha hecho. ¿Vamos a perder un año más y otro después de ese?

Espero que no, pero eso es lo que sucederá si la Casa Blanca no cambia de rumbo y muestra el tipo de liderazgo reflexivo sobre Cuba que vimos durante la Administración Obama, y que fue bien recibido por una gran mayoría del pueblo estadounidense. Como dijo Einstein y muchos han repetido, "la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes". Esta Administración puede hacerlo mejor. Tiene que funcionar mejor, concluye el comunicado del senador Patrick Leahy.