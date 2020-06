EEUU anunció más de $ 194 millones en asistencia para combatir el COVID-19

Cuatro compañías internacionales propietarias de otros tantos buques que transportan petróleo venezolano bajo control del régimen de Nicolás Maduro quedaron sujetas el martes a sanciones del gobierno de Estados Unidos.

Quedan bloqueadas todas las propiedades, y los intereses en propiedades, que las firmas Afranav Maritime Ltd., Adamant Maritime Ltd. y Sanibel Shiptrade Ltd., con base en Islas Marshall, y Seacomber Ltd., de Grecia, tengan en Estados Unidos o sean posesiones, o estén bajo control, de ciudadanos estadounidenses.

Esas cuatro compañías son propietarias, respectivamente, de los buques Athens Voyager, de bandera panameña; Chios I, con bandera de Malta; Seahero, con bandera de Bahamas, y Voyager I, con bandera de Islas Marshall.

“El robo de activos petroleros en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es un hecho inadmisible, y quienes faciliten esta apropiación se exponen a perder el acceso al sistema financiero estadounidense”, reza una declaración del Departamento de Estado.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los cuatro tanqueros han seguido cargando petróleo desde puertos venezolanos, los tres primeros tan recientemente como a mediados de febrero, y el último en fecha tan próxima como mediados de abril.

Adicionalmente, cualquier entidad que sea 50 por ciento o más de propiedad --directa o indirectamente-- de las entidades designadas, también queda bloqueada, dice la OFAC, cuyos reglamentos prohíben incluso a personas que estén de tránsito en Estados Unidos hacer transacciones con firmas sujetas a sanciones.

“El régimen ilegítimo de [Nicolás] Maduro ha conseguido la ayuda de compañías marítimas y de sus buques para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela en beneficio del régimen”, dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos seguirá aplicando medidas a aquellas personas que apoyan a este régimen corrupto y contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano”.

El comunicado oficial recuerda que estas sanciones no tienen que ser permanentes, y que su propósito es lograr “un cambio positivo en la conducta” de sus propietarios. Esos cambios serían tomar medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático en Venezuela.

“Que se rehúsen a participar en los abusos de derechos humanos, que hablen contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, que cesen su participación en los sectores petrolero, oro, financiero, defensa y seguridad de la economía venezolana, o combatan la corrupción en Venezuela”, indica la OFAC.

El régimen corrupto de Maduro es directamente responsable de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, declara el Departamento de Estado.

“La comunidad internacional debe incrementar la presión sobre el régimen de Maduro hasta que abandone el control ilegítimo del poder", reclama el comunicado. "Estados Unidos seguirá intensificando la presión sobre Maduro y quienes lo apoyan hasta que se inicie una transición democrática”.