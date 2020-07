EEUU advierte a empresarios del peligro de hacer negocios con entidades chinas

El senador Bob Menéndez, miembro de Más Alto Rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentó esta miércoles sus declaraciones al registro senatorial para expresar su apoyo a la candidatura de Mauricio Claver-Carone como el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Apoyo la candidatura del Sr. Claver-Carone y agradecería la oportunidad de continuar trabajando con él...



En la declaración que entregó el legislador por New Jersey se recuerda que para el venidero mes de septiembre el BID realizará las elecciones generales para elegir a su próximo presidente y que ya Estados Unidos anunció la candidatura del cubanoamericano Claver-Carone, quien en la actualidad funge como Director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.

El senador Menéndez dijo que conoce a Carone “desde hace más de dos décadas. Durante este tiempo, Claver-Carone ha demostrado un compromiso con el desarrollo económico inclusivo en América Latina y el Caribe, y ha sido un defensor abierto de la democracia y los derechos humanos en nuestro hemisferio"

Sobre el trabajo de Claver-Carone en el gobierno aseguró el senador demócrata que tanto en el Consejo de Seguridad Nacional, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro, "ha trabajado con gobiernos en toda la región y con todo el espectro ideológico para avanzar las asociaciones de Estados Unidos en las Américas"

Claver-Carone ha demostrado un compromiso con el desarrollo económico inclusivo en América Latina y el Caribe ...



Destacó Menéndez que "ha trabajado para abordar la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, y contrarrestar las agendas de los gobiernos que buscan debilitar los intereses estadounidenses en la región, desde el régimen autoritario de Cuba hasta la Rusia de Putin y el gobierno de China", enfatizando que ha demostrado capacidad para trabajar de manera bipartidista, tanto con legisladores demócratas como republicanos.

Reconoció el senador por New Jersey que "he sido y sigo siendo muy crítico en muchos aspectos de la política exterior de la Administración Trump hacia América Latina y el Caribe, y no siempre he estado de acuerdo con cada decisión política que Carone ha tomado durante su servicio a nuestro gobierno, reconozco su compromiso constante con el avance de la seguridad nacional de EEUU, nuestros intereses de política exterior y una agenda de prioridades compartidas con nuestros socios en el hemisferio. Por estas razones, apoyo la candidatura del Sr. Claver-Carone y agradecería la oportunidad de continuar trabajando con él como el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.”

Planes para EEUU que destaca Claver-Carone

Precisamente este miércoles se conoció que la administración del presidente Donald Trump está preparando una nueva iniciativa que utilizaría incentivos financieros para alentar a las empresas estadounidenses a trasladar las instalaciones de producción fuera de Asia y hacia los Estados Unidos, América Latina y el Caribe, dijo el miércoles a la agencia Reuters Claver-Carone, asesor de la Casa Blanca.

Se estima que el proyecto podría traer de 30 a 50 mil millones de dólares en inversión estadounidense en el país, declaró Claver-Carone a Reuters en una entrevista, y agregó que la infraestructura, la energía y el transporte podrían ser las primeras áreas potenciales de enfoque.

"Estamos esencialmente creando una iniciativa de Regreso a las Américas, Eso incluiría tanto devolver algunas instalaciones subcontratadas a China de regreso a los Estados Unidos como ubicar otras en América Latina y el Caribe en una campaña para más supuestamente nearshoring", dijo Claver-Carone.