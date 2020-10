EEUU acusa a oficiales de inteligencia militar rusos por delitos cibernéticos

Cuando faltan 19 días para las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su adversario Joe Biden competirán por la audiencia de televisión en sendas asambleas populares en lugar de verse las caras en un segundo debate como estaba previsto.



Los dos responderán a preguntas en diferentes ciudades y por distintos canales el jueves por la noche: Trump por la NBC desde Miami, Biden por la ABC desde Filadelfia. Trump se retiró del previsto enfrentamiento cara a cara porque los organizadores adoptaron el formato de un encuentro por teleconferencia luego de que a Trump se le diagnosticó coronavirus.



Al acelerarse la campaña en las últimas semanas, los dos candidatos se ocupan previamente de otras necesidades electorales: Trump presidirá un acto al mediodía en Carolina del Norte, un estado en disputa, y Biden recaudará fondos en un evento en línea.



Trump también intenta acrecentar su apoyo en dos sectores que hace no mucho tiempo consideraba que estaban asegurados: los grandes empresarios y el estado tradicionalmente republicano de Iowa.



En un discurso para empresarios el miércoles por la mañana, el presidente expresó desconcierto de que los votantes piensen siquiera en apoyar a Biden, con el argumento que su propio liderazgo es garantía de una economía fuerte.



Biden realizó un acto virtual de recaudación de fondos desde Wilmington, Delaware, donde denunció el “abuso de poder” de Trump al tratar de forzar la confirmación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema para reforzar sus posibilidades de derogar la ley de salud de Obama.



En su discurso del miércoles, Trump destacó su compromiso de reducir impuestos y desregular la industria y no ocultó su decepción ante las señales de que parte de la comunidad empresarial se inclina por Biden.



“Sé que hablo a algunos demócratas y algunos de ustedes son amigos míos”, dijo Trump en un discurso virtual a los clubes empresariales de Nueva York, Florida, Washington, D.C., Chicago, Pittsburgh y Sheboygan, Wisconsin. Si Biden resulta elegido, dijo, “ustedes verán cosas que no los harán felices. No entiendo su manera de pensar”.