EE.UU sanciona a cuatro ciudadanos ugandeses por tráfico de menores

El subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, sostuvo este viernes una conferencia de prensa, vía telefónica con varios medios de prensa, previa al viaje del Secretario de Estado Mike Pompeo a Republica Dominicana el domingo 16 de agosto, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente electo, Luis Abinader.

Kozak constató que República Dominicana es un socio y aliado clave en el Caribe de los Estados Unidos y este viaje “reafirma nuestros fuertes lazos bilaterales. También es un símbolo de la profundización de la relación con nuestros socios en toda la región del Caribe” al tiempo que mencionaba temas de cooperación como “seguridad, prosperidad, cooperación para el desarrollo y promoción de la democracia y los derechos humanos”.

Preguntado sobre la nueva medida de la administración de Donald Trump de suspender los vuelos chárteres privados a Cuba, Kozak recordó que ya Estados Unidos había “cortado los vuelos regulares anteriores a todos los lugares menos a La Habana” pero la cantidad de vuelos chárter privados aumentaron, por lo se busca con la medida del 13 de agosto “ajustar las restricciones de los vuelos chárter a lo que habíamos hecho para los vuelos regulares, y por las mismas razones”.

En relación a la nominación del cubanoamericano Maurico Claver-Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID/IDB) declaro que no necesitan hacer cabildeo para la elección pues “el apoyo en la región para nuestro candidato es muy fuerte…si las personas que ya han declarado públicamente su apoyo, votan de esa manera, él será el próximo presidente del BID”.

Sobre la posición de otros países dijo que “simplemente están diciendo, bueno, no deberíamos tener la elección, deberíamos posponerla. Y algunos de estos países son países que votaron el mes pasado para tener la elección en las fechas que dijeron, así que nada ha cambiado desde entonces”.

Fue enfático con mantener la fecha de la elección para presidente del BID, y considera a Claver-Carone como el más popular de los candidatos: “nuestra opinión es que esta elección debe seguir adelante, y ciertamente acogemos con agrado la competencia. Pero hasta ahora, nuestro candidato ha sido, con mucho, el más popular de todos los candidatos”.

Además de un encuentro con el nuevo mandatario dominicano y el canciller de ese país, Pompeo se reunirá con el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu y el presidente de Haití, Jovenel Moïse.

En relación a Venezuela, Kozak destacó que, con la nueva declaración conjunta de más de una decena de países, “el mensaje principal para e Maduro ha sido el mismo para todas sus, él no tiene una salida. Quiero decir, el país... ha hundido la economía, ya no pueden bombear petróleo, no pueden generar electricidad, no pueden generar comida. Sus amigos cubanos están tomando lo poco que queda porque siempre se cuidan a sí mismos primero. ¿Y dónde va a terminar esto? Esa no es una situación sostenible.”