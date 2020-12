EEUU: proyecto de presupuesto para 2021 incluye programas para Centroamérica y América Latina

El Departamento de Estado Norteamericano ha dictado sanciones por apoyar “las fraudulentas elecciones el 6 de diciembre del régimen ilegítimo de Maduro” en Venezuela, contra la empresa Ex-Cle Soluciones Biométricas C.A (Ex -Cle C.A.), según dio a conocer el Secretario de Estado Michael R. Pompeo en un comunicado de prensa emitido hoy, 18 de diciembre.

Estas sanciones del Departamento de Hacienda se extienden también contra Carlos San Agustín y Marcos Javier Machado Requena “por haber actuado en representación de Ex-Cle C.A., San Agustín, informa el comunicado, que cuenta con la nacionalidad argentina y es además ciudadano italiano, es “codirector, administrador, accionista mayoritario y beneficiario final de Ex-Cle C.A.

Por su parte, Machado, de nacionalidad venezolana, es “codirector, presidente y accionista minoritario de Ex-Cle C. A., empresa que “tiene millones de dólares en contratos con el régimen de Maduro, proporcionado hardware y software a agencias gubernamentales alienadas con el régimen”.

En el comunicado, Pompeo declara que Ex-Cle C.A. “estaba consciente e involucrada en los esfuerzos del régimen para manipular las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre, socavando así la democracia y reprimiendo las voces del pueblo venezolano”.

“Ex-Cle C. A.”, continúa denunciando el comunicado, “también ayudó al al Consejo Nacional Electoral de Maduro a comprar miles de máquinas de votación de China, enrutando los pagos a través del sistema financiero ruso”, y, afirma el secretario de Estado: “Enviaron las máquinas de votación a través de Irán, utilizando las aerolíneas deshonestas Mahan Air y Conviasa, ambas previamente sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro”.

Michael R. Pompeo concluye en el comunicado que “La dependencia de Maduro de empresas como Ex -Cle C. A.., así como de la firma tecnológica CEIEC de la República Popular China, recientemente sancionada, para manipular los procesos electorales, no debe dejar ninguna duda de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre fueron fraudulentas y no reflejan la voluntad del pueblo venezolano”.

El secretario de Estado Norteamericano advierte al final que “quienes buscan socavar las elecciones libres y justas en Venezuela tendrán que rendir cuentas”.