EE. UU. condena encarcelamiento de los “12 de Hong Kong” y exige su liberación inmediata

La recién electa congresista María Elvira Salazar informó en sus redes sociales haber contraído el coronavirus, un hecho que le impedirá asistir a la ceremonia de juramentación ante el Congreso de EEUU el próximo 3 de enero.

La reconocida periodista cubanoamericana fue elegida para representar al Distrito 27 de Florida en las elecciones generales del 3 de noviembre.

"La semana pasada la pasé bastante mal aunque ya me estoy recuperando. No piensen que no estoy leyendo sus comentarios, pero no he tenido fuerza para darle mis opiniones sobre todo lo que está pasando como siempre hago. Tengo que cumplir con al menos 14 días de cuarentena como mandan los médicos. Espero estar de vuelta con ustedes en los próximos días. Los quiero y cuento con sus oraciones", escribió la republicana de origen cubano.

Un comunicado de su oficina explica que fue atendida en el Doctors Hospital en Coral Gables el 23 de diciembre por un arritmia cardíaca y el jueves fue diagnosticada como positiva.