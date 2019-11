EE.UU. acusa a Cuba y Venezuela de exacerbar disturbios regionales

Estados Unidos acusó este miércoles a Venezuela y Cuba de fomentar el conflicto en Sudamérica, donde varios países han visto grandes protestas.

Elliott Abrams, encargado de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, dijo en conferencia de prensa, que los dos gobiernos han utilizado los medios sociales y otros medios para provocar disturbios. "Hay evidencia que comienza a construirse sobre un esfuerzo de los regímenes de Cuba y Venezuela para exacerbar los problemas en América del Sur".

Abrams señaló la reciente expulsión de 59 venezolanos por parte de Colombia por participar en manifestaciones masivas contra el impopular presidente conservador, Iván Duque.

También citó acusaciones, negadas por La Habana, de que los cubanos financiaron protestas contra el líder interino de derechas en Bolivia, donde el presidente izquierdista de larga data Evo Morales renunció después de disputadas elecciones.

Anteriormente, funcionarios de Estados Unidos también alegaron la participación de Venezuela en manifestaciones que han sacudido a Ecuador y Chile.

En enero, Estados Unidos lanzó una campaña de sanciones y otras presiones para derrocar a Maduro y respaldar a Juan Guaido, el jefe de la Asamblea Nacional dirigida por la oposición, a quien Washington considera presidente interino.

Abrams dijo que Estados Unidos no cambiaría de rumbo y esperaba éxito. "No, no tenemos un plan B. Tenemos un plan A. Creemos que funcionará", declaró.

"No puede haber solución a los terribles problemas que enfrentan diariamente los venezolanos mientras el régimen de Maduro está en el poder, porque el régimen de Maduro creó esos problemas y los está exacerbando", dijo.

Maduro preside una economía en ruinas, dirigida por el Estado, que ha visto niveles de inflación asombrosos y ha desencadenado el éxodo de millones de venezolanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

AFP