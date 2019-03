Ecuador abandona Unasur

Ecuador anunció este miércoles que abandona la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), organismo regional de la que es sede, a raíz de su falta de operatividad durante los últimos dos años, pero aseguró que seguirá buscando nuevas vías de integración regional.

"Quiero comunicar nuestro retiro definitivo de Unasur. Hemos decidido suspender, a partir de hoy, la aplicación del Tratado Constitutivo para Ecuador. Eso significa que dejaremos de participar en las actividades. No consignaremos más aportes a su presupuesto", dijo el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en un mensaje por cadena nacional.

De esta forma, Ecuador se convierte en el séptimo país en menos de un año que suspende su participación en el organismo, después de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que lo hicieron el 20 de abril de 2018.

Han quedado, de sus doce estados miembro: Uruguay, Guayana, Bolivia, Surinam y Venezuela.

El ministro ecuatoriano de Exteriores, José Valencia, aseguró que la salida de su país de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) no mitigará los esfuerzos de Ecuador de encontrar una nueva senda hacia una "necesaria" integración regional.

"A la fecha, la mitad de los Estados miembros de Unasur han dejado de participar en todas sus actividades y colaborar a su presupuesto; uno de ellos ha denunciado el Tratado; la Secretaría se encuentra acéfala y el personal, que se ha reducido a niveles mínimos, se dedica a actividades no sustantivas", explicaba el responsable de la diplomacia ecuatoriana.

Valencia indicó que debido a que Unasur no está cumpliendo con su rol simplemente hay que buscar otra alternativa.

"Cuando uno constata de que no es posible y que simplemente la voluntad de la mayor parte de los Estados no da para más, hay que ser muy prácticos, (porque) no queremos un membrete, la idea es que haya una organización que funcione y que impulse la integración regional", explicó.

(Agencia Efe y Presidencia de Ecuador)