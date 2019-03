Economistas: Cuba atraviesa una tensa situación financiera que se pondrá peor

La tensa situación financiera que atraviesa el gobierno, sumado a trabas en las importaciones, está provocando desde hace algunos meses el desabastecimiento de alimentos en la red minorista en Cuba.

Según el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, el desabastecimiento actual es consecuencia del derrumbe de los envíos de petróleo procedentes de Venezuela.

"Estamos avanzando lentamente hacia una situación muy complicada. No va a ser como el período especial, pero va a dejar unas secuelas realmente muy graves en la población", señaló.

El economista pronosticó que " los tiempos que vienen para Cuba van a ser muy malos", y añadió que "en los próximos meses no nos van a llegar muy buenas noticias de la isla".

El politólogo y economista Enix Berrio explicó a Radio Martí que la crisis va más allá de la escasez de alimentos. El desabastecimiento toca fuerte a la los servicios de salud, por la falta de medicamentos, y afecta a otros sectores como el transporte público.

"Hay un total distanciamiento entre la retórica, el desempeño gubernamental, la responsabilidad estatal y lo que está ocurriendo en Cuba", subrayó Berrio.

El gobierno cubano no tiene dinero, y por su pésimo historial de crédito le es difícil obtener préstamos, indicó la opositora y economista Martha Beatriz Roque Cabello. "Si no hay liquidez, no se puede comprar. En cualquier otro país existen los préstamos, pero es que Cuba no honra la deuda, y como no honra la deuda, no puede obtener préstamos", acotó.

Gretchen Alfonso Pino, directora de Mercadeo y Desarrollo del Cimex, en entrevista con el portal oficialista Cubadebate, reconoció los serios problemas financieros de la isla, que han limitado las importaciones de pollo, y las producciones de harina y leche en polvo.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)