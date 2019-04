Dwyane Wade

En los noticieros deportivos de toda norte américa, así como en “el paquete” que ven miles de cubanos en la isla. Cualquier persona que sepa un poquito de béisbol comenta exactamente los mismo cuando muestran “highlights” o imágenes de video de lo ocurrido en un, casi vacío, estadio los Marlins cada vez que la novena de Miami juega en casa.

Éste artículo no tiene mucho que ver con el Gerente General del club, Derek Jeter, pero consistentemente los Marlins han estado entre los peores en asistencia en la MLB desde hace más de 15 años. Pero no se preocupen, hablaremos de Derek Jeter en otra ocasión.

Nuestros oyentes en AL DURO Y SIN GUANTES, se han puesto en contacto con nosotros varias veces preguntando cuanta gente había ido al estadio de Miami.

ESPN, MLBTV, FOX1, cadenas de radio y TV locales, estatales y nacionales comentan penosamente de la baja asistencia al parque de los Marlins e inclusive nos brindan varias tomas de video que nadie en Miami quiere ver con miles y miles de asientos vacíos en secciones enteras con asientos vacíos e inclusive con la segunda planta del estadio completamente desolada con 15 mil asientos vacíos.

Según cifras oficiales de MLB.com, en la temporada 2018 del béisbol de las grandes ligas, los Marlins tuvieron la peor asistencia al estadio de los 30 clubes que componen nuestro pasatiempo nacional. Solamente 811 mil aficionados en la temporada completa, o sea, un promedio de solo 10 mil fanáticos por juego. Vale la peña recalcar que la novena Miamense terminó en el último lugar de la Liga Nacional. Éste con solo 63 victorias y 98 amargas derrotas y estuvieron -efectivamente y sistemáticamente- eliminados de la contienda en julio cuando aún quedaban 2 meses enteros de temporada regular. Lo único más o menos interesante que le ocurrió a los “peces” el año pasado fueron las emociones de las apuestas generadas en Las Vegas por la posibilidad de perder 100 juegos en la campaña.

811 mil aficionados en toda la temporada: esos numeritos significa que los Marlins son dueños de la segunda peor concurrencia en toda la historia de MLB, superados solamente por los Expos de Montreal que tuvieron una concurrencia de solo 749 mil aficionados en el 2004 y es justamente por esa razón, por la falta de apoyo local, que los Expos de Montreal ya no existen.

Los Marlins de Miami tienen las dos peores asistencias en toda la historia de MLB en Estados Unidos. lo crean o no, el año pasado la novena miamense vendió 2 mil entradas menos que en el 2002, cuando vendieron 813 mil en una espantosa campaña donde los Marlins ganaron 79 juegos y perdieron 83.

Con razón todas las cadenas de televisión comentan y recalcan la falta de gente en el parque de los Marlins, que a propósito, ese estadio tiene capacidad para 37 mil almas.

Curiosidades que los Marlins NO quieren que leas: en 2 ocasiones el año pasado la sucursal AA del equipo en Jacksonville vendió más entradas que los Marlins.

El equipo universitario Tigres de Louisiana State University –LSU- tuvo un promedio de casi 11 mil aficionados por partido, superando a los Miami Marlins.

A finales de abril del año pasado en un partido divisional contra los Mets de NY, los Marlins vendieron solo 6,900 entradas y el 60% eran Mets fans.

A mediados de mayo del año pasado los Marlins vendieron 7 mil entradas para un partido pero luego admitieron que solo hubo 4,800 aficionados en el estadio. O sea, que ya la gente, con boleto en mano, elige NO asistir al estadio y perder ese dinero pues esto no es Wal-Mart y no se lo devuelven si NO van.

Mucha gente opina que los Marlins no tienen remedio. Los “fans” no iban al estadio en los suburbios cuando jugaban al aire libre en el parque de los Dolphins. Ni tampoco van a un estadio moderno en “downtown” con techo retractable y aire acondicionado.

Todavía está por ver si los “peces” venden más entradas ésta temporada. Me reservo el derecho de escribir otro artículo cuando tengamos números concretos. Y en ese artículo SI vamos a escribir ampliamente sobre las ideas y decisiones del gerente general de los Marlins: Derek Jeter.

No se pierda lo mejor del béisbol de las grandes ligas y todo lo que ocurra con los Marlins de Miami, en su resumen deportivo AL DURO Y SIN GUANTES, de 7pm a 9pm lunes a viernes por Radio Martí y también por nuestra página digital: https://www.radiotelevisionmarti.com/