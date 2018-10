Duque recibe el respaldo de Italia y el Papa en su primer viaje a Europa

El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió este lunes el respaldo tanto de las autoridades italianas como del papa Francisco a sus políticas respecto al proceso de paz en el país y de acogida de inmigrantes venezolanos, en la primera etapa de su visita a Europa.

Duque fue recibido en el Vaticano por el pontífice y después mantuvo sendas reuniones con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el primer ministro, Giuseppe Conte.



"Me complace el gran respaldo recibido de las autoridades italianas a nuestra agenda de implementar todas las políticas que tienen que ver con la reincorporación de las personas que han estado en el grupo armado, hoy partido político, de las FARC, pero también a ser muy enfáticos en que las personas que vuelvan a las actividades criminales deben recibir todo el peso de la ley", dijo a los medios.



"Nos complace recibir ese respaldo en esa línea para avanzar en la reconciliación, pero al mismo tiempo también en que debe haber tolerancia cero con las personas que quieran volver a la criminalidad", insistió Duque, en declaraciones a la prensa después de reunirse con Conte en el palacio Chigi, sede del Gobierno.



El mandatario colombiano señaló que los responsables italianos también le habían apoyado en su política de avanzar en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), "pero solo si se liberan todos los secuestrados y se le pone fin a los actos criminales".



Además, resaltó que el presidente y el primer ministro italianos también habían respaldado la política de Colombia frente a la crisis migratoria de Venezuela, "de recibirlos con fraternidad en Colombia, de facilitar su proceso de buscar oportunidades y esperanza en nuestro país".



Pero también elogió "la actitud de las autoridades italianas por denunciar la situación que se vive en Venezuela de opresión por parte de la dictadura".



En la misma línea, tras reunirse con el papa por la mañana, Duque aseguró que este destacó la política de acogida "de brazos abiertos" de inmigrantes venezolanos.



"Recibí con agrado el mensaje del Santo Padre para que sigamos haciendo esta política fraterna para recibir a los hermanos venezolanos en nuestro país. Hemos acogido a los hermanos venezolanos que huyen de la desolación de la dictadura y seguiremos dando todas las oportunidades para que salgan de esa tragedia", señaló en una rueda de prensa.



Según el mandatario, en sus reuniones en el Vaticano con el papa y con su secretario de Estado, Pietro Parolin, el mensaje que recibió fue el de "exaltar lo que está haciendo Colombia. Una política migratoria de brazos abiertos con los hermanos venezolanos".



Y acerca del proceso de paz en el país, obtuvo el mismo respaldo que le dio el Gobierno italiano del antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga respecto a la reinserción de los miembros de las FARC.



Igualmente, en la reunión que mantuvo con Parolin, el presidente colombiano avanzó que el diálogo con el ELN solo se hará "si se cumplen las condiciones de entrega de los secuestrado y se pone fin a cualquier tipo de acción criminal y violenta".



"El principio es muy sencillo: no hay ideología ni causa que justifique un homicidio ni un secuestro, ni extorsión y la violencia no puede ser la forma de aproximar al Estado", afirmó Duque.



Por su parte, Francisco animó al jefe de Estado colombiano a trabajar por la concordia y la unidad de su país y a ser "las manos" que solucionen "la veta tan dura" que dejó el conflicto.



El pontífice realizó esta recomendación tras la reunión, en la que regaló a Duque un medallón que representa un árbol de olivo "con dos ramas que van uniendo lo que está separado".



El presidente de Colombia también abordó en esta jornada las relaciones económicas y comerciales con Italia y dijo que ya está listo para ser ratificado por los dos congresos un tratado para evitar la doble tributación, lo que permitirá ampliar las inversiones.



Puntualizó que Colombia "ha ido aumentando significativamente las exportaciones a Italia" y que "ha recibido importante inversión italiana".



"Y nos complace seguir motivando que llegue esa inversión a Colombia, en áreas como infraestructura, energías renovables, desarrollo agroindustral, industrias creativas, servicios financieros, aseguramiento y tecnología financiera", recalcó Duque, quien el martes viajará a Bélgica.

