Duque pide a los países ayuda en la captura de Santrich; las FARC se desmarcan

El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado a todos los países para que entreguen al exguerrillero de las FARC "Jesús Santrich", luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura.

El Jefe de Estado colombiano dijo que la orden de captura, dictada por la Corte Suprema, incluye una solicitud a Interpol para activar el trámite de una Circular Roja yun llamado “a que, si se detecta la presencia de alias ‘Jesús Santrich’ en cualquier país, se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas”.

El martes la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal dictó orden de captura “con fines de indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes".

“Quiero dejar claro lo que siempre les he dicho a los colombianos: quienes genuinamente están haciendo un tránsito a la legalidad sobre los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición tendrán el acompañamiento del Estado, pero seremos implacables con quienes pretendan seguir en estas actividades criminales, quienes pretenden seguir en la reincidencia y quienes pretenden burlarse del Estado de derecho”, dijo Duque.

Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich” está siendo investigado por su presunta participación en el envío de diez toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018.

Un comunicado del Consejo Político Nacional del Partido de las FARC también condenó la no comparecencia de Jesús Santrich a la citación hecha por la Corte Suprema de Justicia, como un “hecho muy grave”.

En la declaración se desmarcan del exlíder guerrillero diciendo que la decisión de no presentarse “es únicamente responsabilidad suya, que, al igual que otras de sus decisiones personales, no consulta ni al partido FARC ni a su dirección. Jesús Santrich no solamente es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros. Tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente".