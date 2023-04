Dramaturgo cubano Yoshvani Medina regresa al teatro con “La Patrocinadora” (VIDEOS)

Después de tres años de ausencia, el reconocido dramaturgo y actor cubano Yoshvani Medina vuelve a los escenarios con “La Patrocinadora”, una obra concebida en uno de los géneros más difíciles en el reino de la dramaturgia: la comedia, más con los añadidos de “dramática y musical”.

“La Patrocinadora” es “una historia de amor trágica”, en la cual, la actriz cubana Magileé Álvarez, junto a la actriz colombiana Eliana Sasics y el propio Medina como actor invitado, llevan el peso de la representación.

Las coreografías de la obra son de Magileé, quien también es coautora de las canciones, explicó Medina. Entrevistados por Radio Televisión Martí, ambos artistas nos cuentan sus motivaciones, esfuerzos y expectativas respecto a la obra y sus repercusiones.



Háblenme de las razones que los motivaron a crear La Patrocinadora.



Yoshvani: El alto mando del Centro Cultural Español me hizo el honor de llamarme para que yo dirigiera en la nueva temporada de Microteatro. Entonces me dije: tengo que estar a la altura de la deferencia, entregarles el espectáculo más interesante que jamás se me haya ocurrido. Traté de combinar la actualidad de la crisis migratoria con los sucesos de la lanchita de Regla, que en abril se cumplían 20 años, y elegí la ópera como género para expresar la idea. Una ópera de música latina contemporánea donde todo se cantara, donde la salsa, el trap, la bachata, la timba, la balada, el guaguancó tuvieran su responsabilidad dramatúrgica, además de su carga emocional. Siempre tomo la referencia clásica de Shakespeare como la obra ideal: en “Romeo y Julieta” te pasas el Acto I muerto de risa, y cuando Tibaldo mata a Mercutio al final del Acto II, el nudo en la garganta te produce remordimiento por haberte reído tanto, por no haber visto venir la tremenda tragedia de la que tu corazón no podrá salir hasta el puntazo final. Yo quiero que la gente se ría al principio, que se muera de la risa, para venir a rematarlos con la escena más brutal que, basada en hechos reales, se pueda generar de esta pantomima que algunos aún llaman revolución.



Magilee: Por la parte que me tocó de esta creación, o este nacimiento, puedo decir que ha sido una experiencia maravillosa y única en mi vida como compositora o creadora. En principio no creí poder musicalizar toda esta historia, pero sucedió el milagro.



¿Qué piensan de la crisis migratoria cubana?



Magilee: La crisis migratoria es una tragedia imparable que seguirá empeorando, desafortunadamente, consecuencia inevitable y respuesta a la eterna falta de democracia en nuestra isla. Y lo peor es que no es sólo Cuba. Toda Latinoamérica huye a cualquier precio. Soy idealista por excelencia y de fronteras entiendo muy poco en general, pero creo que es hora de que el mundo (en especial los gobiernos más influyentes y poderosos) encuentren un modelo más humano, una estrategia más a largo plazo, no es un tema para seguir improvisando.



Yoshvani: Cuando estuve en Egipto comprendí cómo y por qué los egipcios perdieron en unos años la hegemonía mundial y se convirtieron en un país de tercera línea. Era tal el ansia de eternizarse en el poder de sus gobernantes, que privaron al pueblo de la iniciativa propia, la educación y el desarrollo del conocimiento.

Porque a un pueblo desvalido y pobre, sin conexión educativa con la realidad del mundo, se le domina mejor.

Toda jugada generada en Cuba por el gobierno (como permitir que la gente emigre en desbandada, cobrándole los pasajes a precio de oro), va en el sentido de la sumisión de la cubanía, de la imposición de un sistema totalitario que tiene sus iconos y sus patrones de conducta, y que favorece a una inmensa minoría en detrimento de una mayoría irrisoria.



“La Patrocinadora”, ¿sátira, divertimento, o una crítica a la situación que ha dado lugar al hecho?



Yoshvani: Lo ideal sería que fuera todo eso, ¿demasiado presuntuoso?



Magilee: “La Patrocinadora” lo tiene todo. Y parte de un hecho lamentable, vergonzoso de nuestra historia. Como tantos otros, en su mensaje denuncia lo peor de todas las dictaduras y los gobiernos represores. En esta obra pasas, en sólo 15 minutos, por todas las emociones de manera tan orgánica que resulta delicioso interpretarla.



¿A qué público va dirigida la obra?



Magilee: La obra, en un principio, parece dirigida a un público latino, en especial al cubano de dentro y fuera de la isla. Pero creo es una puerta mágica que se abre y narra una historia redonda, capaz de cautivar a todo tipo de espectador. El hecho de ser un musical favorece mucho esa conexión tan importante con todo el que se asoma.



Yoshvani: Al gran público, como debe ser. Especialmente al que no conoce la historia de la lanchita de Regla, las penas de muerte, cadenas perpetuas y largos años de prisión dadas a personas que intentaron escapar de la dictadura sin violencia y sin provocar una gota de sangre.



¿El Microteatro cumple con las expectativas de la propuesta escénica?



Magilee: Microteatro es un espacio maravilloso y un concepto muy generoso para los creadores e intérpretes del gremio teatral.



Yoshvani: Llevo más de 30 años enseñando el arte de la puesta en escena, para ello utilizo un tablao, un espacio muy parecido a un container pequeño. Lo que un “puestista” pueda lograr en un espacio así, puede hacerlo en Broadway. Dirigir en Microteatro es, ante todo, interrogar el espacio, entrar en el maravilloso mundo de la proxémica, un territorio exclusivamente reservado a los compositores escénicos.



¿Les gustaría presentarla en un escenario tradicional?



Magilee: “La Patrocinadora”, a pesar de este pequeño formato inicial, puede funcionar mucho mejor en un espacio tradicional, un escenario clásico con músicos en vivo, bailarines y todo lo que llevaría una gran producción. Y, por supuesto, ya está en camino la versión larga de la puesta. No obstante, el hecho de adaptarse a un microespacio (un contenedor) es de por sí un reto enorme para los creadores e intérpretes. Además, el tener que contarlo todo en 15 minutos.



Yoshvani: La producción de la versión larga ya está en marcha, los más grandes exponentes de la canción latina de Miami ya están al corriente de los arreglos, que son una obra maestra de Rafael Sotomayor (Sotimbiri Music).



En los clips publicitarios se ha visto la fílmica del talentoso cineasta colombiano Kamilo Arenas, la estética de un Macdiel Gándara, que trabajó en Broadway con grandes diseñadores, la mano hábil de la estilista Yade Yong, que firma los peinados y el maquillaje, e in situ tendremos los servicios de nuestro ingeniero de sonido Rod López, que vendrá desde Texas a verificar los detalles del engendro, y a Eliana Sasics, que es mi “asesina a sueldo”, mi intérprete de los grandes momentos, histriónica, cómica, conmovedora, absolutamente genial.



¿Cómo los interesados pueden asistir a las presentaciones?



Magilee: Que vayan a Ticketplate.com y compren todas las entradas disponibles.

Yoshvani: Y que lleven $15 para comprar el libro, que sale por Ediciones Lunetra y se lo podremos firmar en exclusividad.



MICROTEATRO MIAMI, 1075 Biscayne Blvd, Miami, 33132. Del 4 de mayo al 3 de junio. De jueves a sábado, de 8 pm a 11 pm.