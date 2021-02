Dr. Alexander Pupo denuncia amenazas y advierte que pueden plantarle pruebas para encarcelarle

El Neurocirujano Alexander Pupo Casas, residente en Holguín, denuncia las presiones, advertencias y amenazas que la policía política pretende ejercer sobre él a través de sus familiares para que deje de divulgar sus opiniones y advierte que pueden plantarle pruebas e inventarle una causa.

“Bueno, ‘ellos’ han estado durante varios días reuniéndose con las personas que me conocen”, dice, refiriéndose a miembros de la Seguridad del Estado, “han estado buscando información con mis colegas de la Universidad, con mis vecinos”.

“Ya, en el día de hoy, fueron y sacaron del trabajo a un familiar mío”, explica el Dr. Pupo para Radio Martí a la periodista Ivette Pacheco.

De acuerdo con la información de Pupo Casas, a su familiar lo tuvieron retenido por horas en una dependencia de la policía “amenazándolo y haciéndole preguntas sobre mí, sobre las cosas que hago”, porque, según expone, apenas sale a la calle por razones evidentes, como el riesgo derivado de la pandemia, entre otras cosas.

“Básicamente”, advierte el Neurocirujano holguinero, “lo que hicieron fue amenazarle y prometerle que ellos iban a buscar la manera de meterme preso” y agregó “Ellos saben bien claro que yo no cometo delitos, que yo no hago nada ilegal, no tengo negocios”.

“A mí nadie me paga por lo que publico, nadie me paga por mi manera de pensar”, dice Pupo, refiriéndose a las remesas que recibe y con lo que logra sobrevivir, "Me ayudan sin previas condiciones” y agrega, “Es imposible que alguien pueda pagarme por mi manera de pensar”, no obstante, en su opinión, “Ellos tienen los medios para fabricarme cualquier causa y plantarme las evidencias […] No sé, porque es aterrador las cosas que hacen ‘ellos’ contra los opositores”.

El Dr. Alexander Pupo Casas que fuera sometido al escrutinio de un “comité de ética” en el Hospital Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas, en el que trabajaba como médico, el 24 de septiembre de 2020, por razón de las críticas que acostumbraba a publicar en las redes sociales sobre cuestiones sociales, como calles en mal estado o la apertura, sin condiciones, de las tiendas en Moneda Libremente Convertible.

Poco después, en el mes de diciembre, llegaba el veredicto: al Dr. Pupo se le prohibía ejercer la medicina según comunicaba en su cuenta de Facebook "Hoy oficialmente dejo de ser residente de Neurocirugía. Pongo en pausa mi corazón y a todos esos instrumentos que me hicieron feliz cada día salvando vidas hasta que un ser despreciable decidió terminar con mi carrera", escribió.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)