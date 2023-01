"Dos libras de arroz y una de azúcar": cubanos viven un nuevo año con viejos males

La escasez de alimentos que ensombreció las celebraciones de fin de año en Cuba se agudiza en los primeros días de 2023, incluida la canasta básica mensual entregada por la libreta de racionamiento, que fue distribuida incompleta, dijeron a Radio Televisión Martí residentes en varias localidades en la isla.



En Pinar del Río, la crisis con el suministro de alimentos es total, aseguró el agricultor independiente Esteban Ajete Abascal.



“La situación es pésima, no hay alimentos suficientes; también hay zonas donde falta el agua. Estamos comenzando el año como mismo lo cerramos en diciembre, con la misma crisis, la misma situación alimentaria”, concluyó el campesino.



El comunicador independiente Adriano Castañeda contó como inició el nuevo año en Sancti Spíritus.



“Los mercados y placitas estatales totalmente desabastecidos, solamente se están vendiendo cabezas de cerdos, que nadie las compra, con un precio de 175 pesos la libra en moneda nacional”, detalló.

Leydis Tabares, quien reside en la ciudad de Camagüey, describió un panorama similar.



“En los suministros de la canasta básica del día primero dieron dos libras de arroz, del que no crece y no tiene calidad. Nosotros lo que más comemos es arroz, precisamente, y si no hay otra cosa, no sabes que vas a comer, ni que le vas a dar a los niños. ¿Qué más puede esperar este pueblo?”, expresó Tabares.



También en Holguín entregaron incompleta la canasta básica, una situación que ha inrementado el malestar popular, dijo el galeno Ramón Zamora.



“En las tiendas por la libreta distribuyeron dos libras de arroz y una de azúcar y más nada, el régimen está totalmente desarmado, porque económicamente no tiene como sostener a este pueblo”, explicó Zamora.



Daniel Alfaro Frías, vive en San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde no hay alimentos suficientes.



“Las madres están gritando porque no tienen conque endulzarles el poquito de yogurt o algo que le dan a los muchachos, no hay azúcar, las carnicerías no han vendido más nada, una calabaza que en Cuba nunca llego a costar 10 pesos, yo la compre hace tres días y me costó 320 pesos”, dijo Alfaro.



En Santa Clara, el cuentapropista Yoel Espinosa Medrano comenta la situación en la provincia en cuanto al desabastecimiento.



“Hay muchos municipios en el territorio donde no han entregado el poquito de alimentos por la libreta, es decir el arroz, granos, azúcar, y acá en la capital provincial está incompleto lo poco que repartieron, la realidad es que no existe el producto, comercio interior no lo tiene en sus manos para distribuirlos”, aseguró el emprendedor.



Iván Guerra, fotógrafo de profesión, describió la situación económica en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque.



“La inflación fuera de control que tiene el país en estos momentos, ya provoca que una mano de plátanos burros alcance el valor de 100 pesos y el arroz se cotiza hasta en 80 pesos en moneda nacional”, señaló.



Hay faltante hasta del más elemental de los alimentos en el poblado de Banes, advirtió el residente en esa localidad William Tamayo.



“Mira si comenzamos con una dura crisis este año 2023, que hoy en nuestro municipio, que tiene 146 bodegas, estamos sin pan”, sentenció Tamayo.