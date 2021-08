Dos hermanas de Placetas cumplen un mes en prisión por unirse a las protestas del 11 de julio (VIDEO)

Las hermanas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac cumplieron este 15 de agosto un mes de estar detenidas por participar en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Placetas, Villa Clara.

“Si, participamos en la manifestación de aquí, pacíficamente, mis hijas y yo”, expresó en entrevista con Radio Televisión Martí, su madre Barbarita Isaac Rojo.

“A los dos días vinieron agentes policiales a las 2 de la mañana a llevárselas para la estación. Mis hijas no accedieron a ir y dijeron que a esa hora de la madrugada no se sentían seguras con ellos. El 15 nos citaron a las tres. Fuimos y el delegado dejó detenidas a mis muchachas”.

El jefe de la policía las acusa de desacato, vandalismo, propagación de epidemia y desórdenes públicos, presuntos delitos por los que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de Guamajal en la misma provincia.

“Le quieren achacar a mis hijas todos esos cargos por participar en la manifestación junto a más de medio pueblo. Y a casi todo el mundo le ha puesto las mismas acusaciones cuando aquí en Placetas no hubo ni tiradera de piedras, ni rompieron vidrieras. Fue una marcha pacífica”, relató la madre.

“Todavía no he podido hablar con ellas desde que están presas. La abogada me dijo que aún no tienen petición fiscal. Ninguno de los encarcelados tiene acusación formal porque todavía el delegado de la policía está deteniendo gente”.

Más de un mes después de las multitudinarias marchas, en las que miles de cubanos salieron a las calles a exigir “libertad" y "abajo la dictadura”, centenares de personas continúan recluidas en centros penitenciarios de todo el país.

Otros han sido excarcelados, pero continúan bajo procesos legales y enfrentan desde multas, fianzas y prisión domiciliaria hasta la espera de juicios o resultados de apelaciones.

El régimen afirma que la contrarrevolución se aprovechó de las escaseces causadas por las sanciones de Estados Unidos para fomentar "disturbios".

Lisdany y Lidianis son parte de un nacimiento de cuatrillizas hace 22 años, explicó su madre.

“Lidianis tiene una niña de 3 años que ahora estoy cuidando. Es muy difícil porque echa de menos a su mamá. Yo pido que liberen a mis hijas porque están presas por manifestarse y el propio Fiscal de la República dijo que eso no es delito. No sé por qué no las acaban de soltar y a todos los que están ahí también”, lamentó Isaac Rojo.

Las autoridades cubanas no han proporcionado la cifra de arrestados, pero informaron que se han celebrado juicios a 62 personas. Todos, menos uno, han sido considerados culpables.