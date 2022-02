Dos de los condenados por sedición en Holguín inician huelga de hambre en prisión

Dos manifestantes del grupo de 20 personas sentenciadas por sedición por su participación en las protestas populares en la ciudad de Holguín el 11 de julio se han declarado en huelga de hambre en protesta por la condena.

Se trata de Cruz García Domínguez, de 59 años y Mario Josué Prieto Ricardo, de 27 años, ambos fueron condenados a 18 años de cárcel, según informó a Radio Televisión Martí Arennis García, hijo de Cruz.

“Sobre las seis de la tarde recibí una llamada de la prisión provisional de Holguín, para decirme que mi padre se había declarado en huelga de hambre, él siempre lo dijo desde que lo detuvieron, que él no pagaría una condena por algo que no hizo, que de no ser liberado él se iba a quitar la vida en el penal”, dijo.

Por otra parte, Mailín Rodríguez Sánchez alertó a Radio Televisión Martí que en los próximos días se sumará a la protesta su esposo, el cuentapropista Yosvany Rosell García Caso, quien ya había sido condenado a 20 años de cárcel, por el mismo delito de sedición tras manifestarse en Holguín.

“Mi esposo Yosvany, en llamada telefónica este martes en la mañana, me confirmó que desde ayer en la tarde se encuentra plantado el señor Cruz y Mario Josué Prieto Ricardo, y también me dijo que él y William (Manuel Leyva Pupo) están esperando la próxima visita familiar para entonces plantarse también”, declaró la esposa.

Leyva Pupo, de 20 años y condenado a 12 años de cárcel, protestará de igual forma por la condena que ha recibido. Su madre, Idelsi Pupo dijo a Radio Martí: “Tiene que ser liberado porque ellos no cometieron delito ninguno, ellos simplemente salieron a pedir la liberad que aquí en Cuba no la hay, incluso yo tengo videos del día de las protestas, donde se puede ver a los policías tirándole piedras al pueblo, tirando tiros, y sin embargo eso nadie lo tuvo en cuenta, ellos se van a plantar porque no están de acuerdo con esa sanción tan alta que le han impuesto”.

Tanto Idelsi Pupo como Mailín Rodríguez señalan que en el tribunal de Holguín hubo violencia al protestar los familiares por las sentencias y por la detención inmediata de algunos de los condenados que se encontraban en sus casas bajo una medida cautelar y que deberían tener el derecho de no ser llevados a prisión hasta que finalice la apelación.

“En el tribunal una madre se desmayó porque no le dejaron ni darle un beso a su hijo, que fue detenido inmediatamente”, contó Idelsi

"Allí entregaron la sentencia a los que se encontraban en la calle y a los familiares de los que estaban presos, eso fue desastroso, hubo arrestos y todo tipo de abusos por parte de la policía, padres dando gritos y madres desmayadas, tiradas en el piso”, describió Mailín.

El activista Ramón Zamora, residente en Holguín, dijo que inicialmente fueron procesadas y enjuiciadas en esa causa 21 personas, pero ahora en la sentencia sólo aparecen 20.

“Yasmani Crespo Hernández, hay una nebulosa con su caso, no está dentro la prisión ni tampoco fue incluido en la sentencia, en la que le pedían 25 años en la petición fiscal, tiene 32 años de edad y no se sabe dónde se encuentra”, enfatizó Zamora.

En la sentencia firme, cabe destacar que los menores de 17 años recibieron cinco años de prisión sin internamiento. Ellos son: Samuel Torres Durán (17 años); Ayan Idalberto Jover Cardoza (17 años); Ernesto Abelardo Martínez Pérez (17 años); Keyla Roxana Mulet Calderón (17 años) y Yeral Michel Palacios Román (17 años).

"Señalamos la modificación de sentencias, sobre todo a menores de 18 años, como gestos del Estado ante la fuerte presión nacional e internacional. Insistimos en el reclamo de absolución como vía legal, a quienes han sido sentenciados, o serán juzgados", comentó el grupo de monitoreo Justicia 11 en sus redes sociales.

Los condenados a 20 años de privación de libertad son Yosvany Rosell García Caso (33 años) y Miguel Cabrera Rojas (50 años).

Las sentencias de 18 años de privación de libertad fueron para Iván Colón Suárez (52 años); José Ramón Solano Randiche (30 años); Maikel Rodríguez del Campo (34 años); Mario Josué Prieto Ricardo (27 años) y Cruz García Domínguez (59 años).

A 15 años de privación de libertad fue condenada la joven Jessica Lisbeth Torres Calvo (27 años) y a 14 años de privación de libertad los jóvenes Miguel Enrique Girón Velázquez (24 años) y Yoirdan Revolta Leyva (21 años).

Franklin Reymundo Fernández Rodríguez (21 años) y William Manuel Leyva Pupo (20 años) fueron sentenciados a 12 años de privación de libertad.

Los jóvenes Marcos Antonio Pintueles Marrero (18 años) y Yoel Ricardo Sánchez Borjas (18 años) deberán cumplir 7 años en la cárcel. Mientras que a Jorge Luis Martínez García (18 años) le esperan 5 años tras las rejas.