“Disponemos de niveles de cerveza", celebra ministra cubana de cara al Día de los Padres

Entre compromisos de “asegurar una nomenclatura de productos” y “potenciar el funcionamiento de las unidades gastronómicas”, la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, aseguró el miércoles en el programa Mesa Redonda que los padres habaneros y matanceros tienen motivos para estar contentos en su día este domingo.

“Disponemos de niveles de cerveza que permiten que en el hogar, en familia, se disfrute ese día”, declaró la funcionaria en el espacio de propaganda oficial de la televisión cubana, dedicado a informar sobre la etapa post COVID-19 que se iniciaría el jueves en el país, excepto en La Habana y Matanzas.

Las excepciones de esas dos provincias en la reapertura no privarán a los padres de ser homenajeados, aseguró.

Junto a Díaz comparecieron en el programa los ministros de Transporte y Turismo, Eduardo Rodríguez Dávila y Juan Carlos García Granda, respectivamente, y el jefe de la Aduana General de la República, Nelson Cordovés Reyes.

“Como una prioridad y un reto no alcanzado es seguir potenciando, aun en una etapa de recuperación en las tres fases, los servicios a domicilio y los mensajeros, para poder llegar a los hogares cuando se mantienen las personas vulnerables o con riesgo de contraer la enfermedad”, explicó la ministra.

Continuará la venta regulada de viandas y hortalizas “a partir de la disponibilidad”, informó Díaz Velázquez. Según ella, las administraciones locales deben decidir qué hacer en cada territorio, considerando que la distribución sea controlada mediante la libreta de racionamiento, y priorizando a los adultos mayores de 65 años y los niños.

“Mantener que los productos liberados que se incorporen en la venta controlada se vendan a precios sin subsidios”, podía leerse en una de las gráficas presentadas por la ministra, en un anticipo de que los productos “por la libreta” serán menos y más caros que antes de la pandemia.

Hemos podido entregar los jabones todos los meses, indicó, refiriéndose al llamado módulo de aseo, “acortando el periodo de entrega de la crema dental, llevándolo a dos meses”. En la gráfica correspondiente podía leerse que la reducción de ese ciclo se haría “según disponibilidades de la industria”.

Las mayores dificultades fueron con el detergente, admitió la funcionaria, no sin antes subrayar que “siempre lo reconocimos así” y de dejar claro que, desde abril, “todavía hay personas que no han recibido este producto”. Mencionó también la necesidad apremiante de distribuirlo incluso cuando no hubiera envases disponibles.

“Se está distribuyendo también a granel con incomprensiones, pero consideramos que era preferible venderlo a granel llamando siempre a nuestros dependientes, a nuestros bodegueros, y también a ese combate popular, a que sea el producto que llegó a la unidad y no limitara la oferta porque no tuviéramos disponibles los envases para completar la distribución”, dijo.

Hacemos un llamado a la comprensión de este producto, manifestó Díaz Velázquez. Abrirán igualmente todos los mercados de artículos industriales, y las cadenas de tiendas CIMEX y Caribe con “los inventarios disponibles” de confecciones, calzado y electrodomésticos, informó la ministra.

La venta de alimentos se mantendrá regulada en toda la red minorista, incluso en las tiendas CIMEX, Caribe, Artex y Caracol, anunció la funcionaria.