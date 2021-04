Directora de vivienda encabeza desalojo de una familia en Morón (VIDEO)

Deisy Espinosa Chávez, directora municipal de la vivienda en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, encabezó junto a varios de sus empleados un desalojo realizado en la calle A, entre Luz Caballero y Padre Cano, en una casa abandonada y en pésimas condiciones que pertenece al fondo de vivienda local,ocupada ilegalmente por una abuela, su hija de 21 años y el nieto de dos años de edad.

Así lo cuenta Ileana Hernández, la abuela, quien hasta hace un año era inspectora en el Cuerpo de Supervisores Integrales en el gobierno municipal, de donde fue despedida por denunciar la corrupción de funcionarios e inspectores y el acoso en contra de los cuentapropistas.

Desde el 2005, está solicitando al menos un solar para construir una vivienda con sus propios recursos, sin tener éxito, y actualmente duermen donde pueden, con la ayuda de familiares y amistades.

“Mi solicitud de un solar o de una vivienda a las autoridades locales siempre ha terminado con la misma frase, me dicen que tengo que esperar porque no hay disponibilidad de terrenos, y que tampoco hay viviendas, y estoy así desde el 2005, esperando y esperando. Mi hija era una niña y ya es madre, y no hay una solución. Entonces decidimos entrar en esa casa, que pertenece al fondo de la vivienda, que está en pésimas condiciones. Entramos el viernes en la madrugada, con mi hija y el nieto”, dijo Hernández a Radio Martí.

El sábado, a las 5 de la tarde, se personaron los funcionarios de Vivienda y Planificación Física, entre los que se encontraba Lidia Margarita Rivero Pérez, subdirectora técnica, señaló.

“Ellos llegaron y tiraron varias tablillas de madera al piso, y rompieron un candado que yo había puesto afuera. También había puesto un candado en el interior, porque no tenía seguridad, entonces, como no podían abrir la reja, por el patio del vecino entraron, y rompieron la puerta del fondo, y entraron, me rompieron los candados y ya te puedes imaginar cómo ocurrió todo”, dijo la señora.

Horas antes, previo al desalojo, Dairis González Ravelo, comunicadora independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña (APLA), fue detenida junto a su esposo, cuando se dirigía al lugar para reportar el hecho.

“El sábado en la mañana yo me dirigía para darle cobertura al caso y fui detenida por la policía junto a mi esposo en las cercanías del lugar, pero esa represión que se vio allí no fue por parte del pueblo, eran simplemente los funcionarios de la Vivienda y Planificación Física”, advirtió la comunicadora.

Un informe recientemente, publicado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, señala que la isla tiene un déficit millonario de viviendas.