Directora de La Bellotex interroga a Sissi Abascal por abordar a inspectores y exigir derechos de las reclusas

La presa política Sissi Abascal fue llevada a la dirección de la cárcel La Bellotex, en Matanzas, por intentar exigir sus derechos ante una visita de autoridades superiores penitenciarias la pasada semana, y también por realizar denuncias sobre las condiciones de las reclusas en el penal.



Su madre, la activista y Dama de Blanco Annia Zamora, informó del hecho a Radio Martí.



“Quiero denunciar ante el mundo que mi hija fue llevada a la dirección del penal, donde estaba la teniente coronel Marta, que es la directora del penal La Bellotex. Dicha represora le dijo a Sissi que por qué ella tenía que haber abordado a los oficiales que fueron a la visita”, denunció Zamora.

La respuesta de la joven prisionera política a la directora del penal fue que “ella sí tenía que abordarlos, ella sí tenía que exigir su libertad; que ella sí tenía que decir todo lo que está pasando en la prisión”, relató la madre de Abascal.



Además, cuenta Zamora, la teniente coronel Marta increpó a Abascal acerca del activismo de su madre diciéndole que “hacía falta que me dijera a mí que no publicara más, porque con mis publicaciones no resolvía nada, lo que estaba haciendo era desgastándome”, dijo la Dama de Blanco.



Zamora envió un mensaje directamente a la dirigencia del país, advirtiéndoles que no iba a abandonar la lucha por la libertad de Cuba.



“Yo le digo a esa señora (la jefa de prisión), le digo a la Seguridad del Estado, le digo a Díaz-Canel que no voy a dejar de publicar, que no se preocupen tanto si me desgasto o no, y lo que tienen que hacer es liberar a todos los presos políticos.



Zamora enumeró las arbitrariedades, carencias y toda clase de vicisitudes que padecen los cubanos dentro y fuera de las prisiones que durante años de activismo ha venido denunciando.



“Quiero que el mundo lo sepa, que no voy a dejar de denunciar. Que no la amenacen más (a Sissi), que no la lleven más a la dirección, que lo que tienen que hacer es liberarla, porque mi hija no cometió ningún delito”, concluyó la madre de la presa política.



Sissi Abascal, de 25 años, la miembro más joven del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de seis años de cárcel por los delitos de “atentado”, “desacato” y “desorden público” por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, Matanzas.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)