Diputados latinoamericanos piden fin del acuerdo de diálogo entre Europa y Cuba

10 de 2022



Sr. Koen Doens

Director general

International Partnership Department

Comisión Europea

Bruselas

Bélgica



Estimado Director General Doens: Nosotros, como legisladores de distintos países democráticos, le escribimos hoy sobre la grave situación de represión y de derechos humanos en Cuba. Utilizando la agresión rusa contra Ucrania como pretexto, el régimen existente en Cuba está intentando eliminar al liderazgo de la sociedad civil cubana. Esto lo está haciendo al haber ya efectuado juicios masivos contra aquellos que se atrevieron a protestar públicamente a favor de la libertad en julio del 2021. Esta situación represiva afecta a toda la América Latina y no solo a Cuba.



En el 2016, la Unión Europea y sus Estados Miembros firmaron un Acuerdo de Cooperación en varios campos de interés con el “Gobierno” de Cuba que incluyó la cooperación bilateral en varias áreas de interés para ambas partes. Una de esas áreas fue derechos humanos.



Teniendo en cuenta la Misión de su Departamento como parte de la Comisión Europea, a cargo de la “Protección de los Derechos Humanos a través de acuerdos internacionales”, nosotros, como legisladores de diferentes naciones de América Latina y miembros del Frente Hemisférico por la Libertad, nos dirigimos a usted, como la autoridad apropiada, para presentarle nuestras preocupaciones relativas a las probables violaciones del Acuerdo antes mencionado.



Como usted debe saber por la información divulgada en la prensa internacional, el 11 de julio del pasado año hubo protestas masivas y pacíficas en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba. Espontáneamente, decenas de miles de personas reclamaron el fin del sistema comunista que ha controlado el país por más de 62 años. Su reclamo general fue de libertad.



El Régimen Comunista los reprimió violentamente, en algunos casos disparando sus armas y golpeando y pateando a las personas que protestaban pacíficamente. La represión duró varios días. Más de mil personas, cuya única acción fue ejercer sus derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron arrestadas. Varios de los juicios a que han sido sometidos fueron Sumarios y todos han carecido del mínimo respeto al debido proceso judicial. Todos los juicios se realizaron a puertas cerradas, prohibidos para los familiares y la prensa y aislados mediante un cordón de policías. Muchos detenidos han sido acosados y golpeados como un castigo adicional.



La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su Artículo 2 que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. El Artículo 19 reconoce que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Y, el Artículo 20 establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.



La persecución y la represión contra la sociedad civil cubana han continuado sin receso y la Union Europea no debe estarla financiando.



El régimen comunista en Cuba no ha cesado hasta ahora en su interés de aplastar la sociedad civil cubana. Como firme aliado de la Federación Rusa, han usado la agresión en contra de Ucrania para llevar a prisión a otros líderes de la sociedad civil. En reciente semanas solamente, el régimen ha sentenciado a líderes y activistas como Felix Navarro y su hija Saily, a Jose Diaz Silva, presidente del “Movimiento de Opositores por Una Nueva República”, y al activista Angel Mesa Rodriguez, a prisión.



El Acuerdo de Cooperación de la Unión Europea con el Régimen Cubano establece en el Artículo 1 que: “...ambas partes han acordado el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales como están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.



La violación del Acuerdo de Cooperación por el régimen comunista de Cuba es irrefutable. Aún más, la violenta represión que han usado constituye una grosera falta de respeto a la Unión Europea y sus naciones miembros que tan honorablemente negociaron el Acuerdo.



Le estamos pidiendo, a través de su Departamento, que se aplique el debido proceso establecido por la Comisión Europea para la terminación (cancelación) del Acuerdo de Cooperación con Cuba, basado en las groseras y continuas violaciones de los términos del Acuerdo.

