Diputado se opone a médicos del régimen cubano en Guatemala

El diputado guatemalteco del oficialista partido Todos, Felipe Alejos, cuestionó este martes al canciller, Pedro Brolo, por "alimentar" al "régimen cubano" mediante las brigadas de médicos en el país y amenazó con interpelarlo y buscar su destitución si continúa el convenio con la dictadura de la nación caribeña.

El congresista, actual primer secretario de la junta directiva del Organismo Legislativo y del 2008 a 2011 Cónsul General de Guatemala en Miami, sugirió al canciller en una citación presencial al Congreso que "está en sus manos el poder terminar el convenio" de cooperación de hace 20 años para la llegada de brigadas de médicos cubanos a territorio guatemalteco.

"Si este convenio continúa con los cubanos, solicitaré su interpelación (interrogatorio en hemiciclo) y su destitución. No me gustaría llegar a eso. Considero que ustedes van a tomar la mejor opción", esgrimió Alejos.

El legislador subrayó que Guatemala -y el canciller Brolo en particular- han tenido una "postura fuerte en contra de Venezuela, la cual vemos con buenos ojos", pero lamentó que permita la existencia de un convenio con el régimen comunista cubano para la permanencia de brigadas médicas que han sido acusadas de no estar capacitadas y de servir como agentes de influencias del castrismo en el mundo.

En Cuba, continuó el parlamentario, "vemos que no hay derechos civiles, no hay derechos políticos, no se respetan los derechos humanos, existen presos políticos, no hay libertad de expresión".