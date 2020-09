Difícil hallar girasoles en La Habana; el régimen habla de “una convocatoria desde el exterior”

La venta de girasoles se redujo en zonas de La Habana entre el fin de semana y el lunes, mientras el régimen cubano daba muestras de que le preocupa la convocatoria hecha por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y la plataforma Cuba Decide a una “Revolucion de los Girasoles” hoy martes 8 de septiembre.

“Por lo menos en La Habana, en la zona donde yo vivo, no se encuentran desde hace dos o tres días; esta todo el mundo buscando, porque yo estaba […] buscando girasoles; de hecho, dejé teléfonos para que me avisaran o me los mandaran aquí a mi casa”, le dijo el lunes a la reportera de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco la periodista independiente Iliana Hernández.

El girasol es la flor asociada a la Virgen de la Caridad del Cobre, la Patrona de Cuba, cuya fiesta se celebra cada 8 de septiembre. La convocatoria de las protestas, según el gobierno, es una estrategia concebida fuera de Cuba. Todas las promociones insisten en un llamado a “acciones no violentas”.

Sin embargo, bajo el título de “Denuncia urgente ante provocación contrarrevolucionaria”, la emisora provincial de Camagüey Radio Cadena Agramonte publicó en Facebook una nota beligerante.

“Un llamado de supuestos promotores de una dudosa ‘Revolución de los Girasoles’, radicados en el exterior e involucrando a los grupúsculos contrarrevolucionarios dentro de Cuba UNPACU y Cuba Decide, incitan a los ciudadanos a los cubanos [sic] de dentro y fuera de la isla a sumarse a ‘diversas acciones de carácter no-violento’ durante el mes de septiembre”, dice el texto.

Curiosamente, los redactores de Cadena Agramonte parecen haber descartado el uso de la palabra “ciudadanos” para referirse a los cubanos exiliados, pero un aparente descuido hizo que la palabra ciudadanos quedara en el mensaje.

La advertencia lamenta que quienes hacen la convocatoria promuevan acciones contra la Constitución “violando incluso las restricciones impuestas para evitar la propagaciones de la COVID-19”, sin la menor referencia a las aglomeraciones cotidianas que representan las colas para adquirir alimentos y productos de primer necesidad.

Un activista de la UNPACU, Aníbal Riviaux Figueredo, le dijo el 20 de agosto a Radio Televisión Martí que la policía política de Santiago de Cuba lo había detenido la víspera para amenazarlo y advertirle que no tolerarían manifestaciones públicas a favor de la democracia y la libertad.

“Me trasladaron al Palacete [unidad policial donde opera la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba]; allí entre ‘Frank’ y el que se hace llamar Adriel me empezaron a interrogar, que el Día de los Girasoles no iban a dejar salir nadie a la calle”, declaró entonces Riviaux Figueredo. “Luego Adriel me dijo que yo debía tener algún punto débil: mi hijo, a mi madre”.



Con el mismo propósito fueron arrestados entonces en Santiago de Cuba Yolanda Carmenate y Onel Nápoles, y Bartolo Cantillo en Guantánamo, reportó entonces la periodista de Radio Televisión Martí Yolanda Huerga.

Un video publicado hace un año en la página de Facebook del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, muestra el momento en que la policía del régimen detenía a un grupo de activistas que iban camino a la Marcha de los Girasoles convocada por la organización.

“Durante este septiembre, en que celebramos la festividad de la patrona de Cuba, María de la Caridad del Cobre, cubanos dentro y fuera de la isla estaremos desarrollando diversas acciones de carácter no-violento en firme rechazo a la tiranía castrocomunista y a sus políticas generadoras de profunda miseria, injusticias y opresión”, dice el texto de la convocatoria publicada por UNPACU en su sitio de internet.

Citada textualmente, la convocatoria a protestar hoy martes 8 de septiembre llama a cubanos dentro y fuera de la isla a:

• Identificar el frente los hogares con un girasol o con un lazo de color amarillo.

• Salir a las calles, a los parques y otros sitios públicos, con girasoles físicos o impresos, vestidos de amarillo, o con una cinta amarilla en el brazo o la muñeca, para difundir el mensaje y las demandas de la ‘Revolución de los Girasoles’ e invitar a los ciudadanos a sumarse.

• Difundir en las calles y en las redes sociales esta convocatoria, así como videos y fotos de las actividades que realicen, con la etiqueta #RevoluciónDeLosGirasoles, acompañada de las etiquetas #CubaEnCrisis, #LiberenLaAyuda, #CubaDecide, #CambioDeSistema, o aquella etiqueta que mejor exprese la demanda suya.

• Hacer grafitis en muros y paredes de propiedades bajo el control del estado totalitario.

• Pegar mensajes en paredes, muros, vidrieras o vehículos propiedad del estado totalitario.

• Regar octavillas en lugares públicos, en las colas, y en cuanto lugar concurrido sea posible.

• Manifestarse el día 8 a las 10 am, con un girasol o un lazo de color amarillo en el principal parque de nuestro pueblo o ciudad. (Esta solicitud reclama además “cumplir responsablemente con las normas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla”).

• Manifestarse frente a embajadas del régimen u otros lugares significativos fuera de Cuba.

UNPACU anuncia, además, que estará transmitiendo en vivo desde Cuba hoy a través de Facebook los acontecimientos más sobresalientes, y dice que habrá eventos especiales “desde las 9:00 hasta las 13:00 horas y de las 16:00 a las 21:00 horas”.