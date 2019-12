Diagnostican dos tumores cancerosos a opositor cubano bajo licencia extrapenal

El opositor cubano Cristian Pérez Carmenate se encuentra en estado de invalidez y con fuertes dolores en el brazo operado y las extremidades inferiores, dijo este martes su madre a Radio Martí.

El activista fue dado de alta el 24 de diciembre, después de pasar dos semanas en el hospital Ernesto Guevara, en Las Tunas, donde le diagnosticaron dos tumores cancerosos, uno en el brazo y otro en el fémur.

Según Yolanda Pérez Carmenate, el diagnóstico no informa con claridad lo que está sucediendo con su hijo, a quien ya le aplicaron un primer suero de quimioterapia.

"Su estado es cada día peor porque no se levanta para nada. Esos tres meses [de quimioterapia] me parece que mi hijo no va a poder soportarlo, y más con esos terribles dolores", señaló Yolanda Pérez Carmenate.

La mujer explicó que a su hijo "no le han mandado ningún tipo de analgésico". Sobre el diagnóstico de cáncer, dijo no tener "ninguna certeza", porque no ha visto "ningún documento que acredite tal cosa (...). Ellos dicen que salió de la biopsia, pero yo esa biopsia no la he visto".

La madre del activista dijo que de ser cierto el padecimiento tumoral, responsabiliza por ello al gobierno cubano "porque mi hijo estaba bueno y sano el día 12 de agosto, el día en que salió de la casa".

El 12 de agosto pasado, el opositor recibió una golpiza por policías durante un arresto en la capital tunera, que le dejó varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser intervenido quirúrgicamente fue enviado de regreso al centro penitenciario Plan Confianza. El 12 de noviembre salió de la cárcel bajo licencia extrapenal por razones de salud.