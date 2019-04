Detienen a Daniel Llorente y su hijo y los ponen "bajo investigación"

El opositor Daniel Llorente y su hijo Eliécer Llorente, de 18 años, fueron arrestados el martes en La Habana y se encuentran bajo investigación.

Yudiza Yaquelín Pérez, madre de Eliécer, dijo a Radio Martí que este miércoles un supuesto agente de la seguridad del Estado la llamó "por número privado" para darle la información.

"No se identificaron, no me dijeron nombres ni apellidos, no me dijeron nada", denunció Pérez, aunque añadió que le aseguraron que su hijo estaba bien.

Daniel Llorente, conocido como "El Hombre de la Bandera", permaneció detenido por más de un año tras salir durante el desfile por el Día de los Trabajadores, el primero de mayo de 2017, con una bandera de Estados Unidos ante Raúl Castro y mandatarios invitados a la celebración en la plaza cívica José Martí de la capital cubana.

Por tal acción fue declarado "Hombre del Año 2017" por el diario digital estadounidense The Washington Free Beacon.

(Reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)