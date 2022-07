Detienen al exprisionero político Ángel Moya e informan que será procesado por “actividad económica ilícita”

El opositor y expreso político Ángel Moya Acosta, fue detenido el martes y será procesado por actividad económica ilícita, según las autoridades.



Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco y esposa de Moya Acosta, así lo denunció a Radio Martí.



“Moya salió sobre las 12 del día de aquí, de la sede nacional, y sobre las 9 de la noche no había llegado. Ya yo estaba denunciando que no tenía comunicación con Moya. Pasadas las 10 de la noche, lo dejan hacer una llamada de la unidad de la policía de Aguilera, que está cerca de aquí, y me dice que, sobre las 3 de la tarde, cerca de aquí, cuando él estaba de regreso, fue detenido por el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional”, relató Soler.



De acuerdo con la líder opositora, a su esposo le ocuparon “una ayuda familiar que llevaba con él, y le han dicho que le van a aplicar la Ley por ‘actividad económica ilícita’. Yo no sé cuál es la actividad económica ilícita en que ellos lo han cogido porque, que tú tengas dinero en tu cartera, en tu mochila, o donde tú quieras, es tu dinero”, cuestionó la Dama de Blanco.



Soler dijo que fue de inmediato a la estación de policía para llevarle a su esposo artículos de aseo y los medicamentos, “pero no lo pude ver; recogí su billetera con su celular en la mochila que tenía. Les pregunté la cantidad de dinero que (él) tenía y si no me daban el papel (constancia del decomiso) y me dijeron que no, que eso era con el abogado”.

“Y nada, que lo van a procesar, según el agente de la Seguridad del Estado que estaba en ese momento allí, en Aguilera, y un instructor”, concluyó.



Ángel Moya Acosta fue prisionero político durante la Primavera Negra de Cuba, en 2003, cuando se realizó en la isla la primera detención masiva de opositores, activistas y periodistas independientes, conocido como el Grupo de los 75, por el número de encarcelados, la mayoría condenados a largas penas de prisión.

El opositor se encuentra, además, bajo investigación y con medida cautelar de prisión domiciliar, por un "supuesto desacato contra un policía" que denunció que había sido agredido por Moya, y que este "le había faltado el respeto".

Esa oleada represiva dio origen al surgimiento de las Damas de Blanco, movimiento cívico integrado por madres, esposas, hermanas e hijas de los presos, quienes todos los domingos, vestidas de blanco, asistían a las iglesias a rezar por la libertad de los reclusos.

Soler y su esposo, junto a otras integrantes del movimiento opositor, suelen salir los domingos para dirigirse a misa, a orar por los presos políticos, pero apenas salen de sus viviendas son arrestados. Durante la última detención de este tipo que ambos sufrieron, y que se prolongó por 25 horas, fueron amenazados con "aplicarles la ley" si continuaban sus actividades y no pagaban las multas que se les han impuesto.



Por su actividad y la resistencia pacífica a la violenta represión que el régimen desató contra las miembros de esta organización, en 2005 las Damas de Blanco fueron galardonadas con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)