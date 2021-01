Detienen a Otero Alcántara cuando salía a manifestarse frente al Capitolio (VIDEO)

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este viernes al salir de su casa, en el barrio San Isidro de La Habana Vieja, con rumbo al Capitolio, donde había convocado a una protesta a partir del mediodía.

"Sé que no me van a dejar llegar, pero voy para el Capitolio. Si no saben más de mí es que estoy preso. Estamos conectados", dijo antes de que lo arrestaran.

También fue detenido el rapero Maikel Castillo, conocido artísticamente como El Osorbo, al salir de una casa en La Habana, según muestra un video publicado en Facebook.

El arresto podría estar relacionado con la intención del artista de sumarse a la convocatoria hecha por Otero Alcántara.

El Osorbo fue uno de los artistas reprimidos y detenidos el pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura.

Temprano en la mañana, Otero Alcántara y la periodista independiente Iliana Hernández, en Cojímar, habían reportado operativos policiales en las inmediaciones de sus viviendas.

El artista dijo a Radio Televisión Martí que el jueves "ellos" (los agentes del operativo policial) se fueron luego de varias horas de vigilancia en su casa, sin embargo, apenas hizo una directa en Facebook, regresaron". ​

En la directa, el líder del Movimiento San Isidro informó las razones por las que estaría este viernes, a las 12.00 del mediodía, en el Capitolio, y aseguró que se mantendría allí "hasta que dimitan el ministro de Cultura y el viceministro".

La comunicadora Iliana Hernández expuso la presencia del operativo en su perfil de Facebook, donde detalló que "hoy es el tercer día de represión por parte de esta mafia que tiene a Cuba secuestrada".

Hernández criticó que su país ocupe una silla en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, y añadió que "es como tener al zorro cuidando al gallinero".

El pasado 27 de enero, activistas, artistas y periodistas independientes fueron detenidos y maltratados cuando intentaron manifestarse frente al Ministerio de Cultura, en la capital, con una lectura de poemas y textos martianos.

Entre los agresores se cuentan funcionarios de Cultura y el propio ministro del ramo, Alpidio Alonso Grau.

En su directa, Otero Alcántara criticó la postura de los "abusadores", y señaló que cuando un ministro golpea a artistas, él no se siente seguro ni en su casa, ni en su país, del que, según afirmó "no me iré".

"Esto es para la calle, por todos los abusos cometidos por la dictadura, y por cada cubano de adentro y fuera abusado por la dictadura", dijo en su página de Facebook.

Los arrestos y golpizas del pasado miércoles, así como la fuerte vigilancia en las viviendas de artistas, periodistas y activistas para impedirles llegar al Ministerio de Cultura, fueron ampliamente divulgados en las redes sociales.

Organizaciones defensoras de los derechos y las libertades condenaron de inmediato el hecho, y pidieron que los responsables de la represión sean debidamente sancionados.

(Incluye reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)