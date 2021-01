Detienen a Oscar Casanella por grabar fila para comprar comida

La Seguridad del Estado detuvo este sábado al científico y miembro del Movimiento San Isidro, Oscar Casanella, por grabar una fila de personas que estaban esperando comprar cerveza, informó la periodista independiente, Iliana Hernández.

En el video, el científico aseguró que el precio de la cerveza en ese establecimiento es mayor que el día anterior. "Están vendiendo la cerveza a un precio mayor que el de ayer porque no la pudieron vender y miren al cubano fajado entre cubanos por cerveza".

"Grabar es legal y es un derecho. Yo estoy grabando en vivo y no es ningún delito y no existe una ley que lo prohíba. Los policías son funcionarios públicos y tienen que cumplir el orden, no pueden faltarle el respeto a ningún ciudadano ni las personas a un policía", aclaró el opositor cuando unas personas que estaban en la fila le preguntaron por qué estaba grabando.

El opositor fue arrestado momentos después. “Los agentes de la policía #00923 y 10608 junto a un soldado de tropas especiales me detuvieron arbitrariamente por filmar este Facebook Live de la cola en mi cuadra en La Rosa entre Boyeros y Ermita, Plaza”, escribió Casanella.

Casanella estuvo detenido por una hora aproximadamente y, además, fue despojado de su teléfono móvil. “Me quitaron el teléfono y me llevaron para la estación de policía de Zapata y C, aquí en Plaza. Me acaban de liberar ahora a las 4:00 pm”, dijo el opositor.