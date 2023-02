Detienen a madre de manifestante del 11 de julio el día en que el enviado del Papa celebra misa en Camagüey

Una de las más activas defensoras de la libertad de los participantes de las protestas populares del 11 de julio, Aile Marcano, fue detenida este jueves, presuntamente para evitar que asistiera a la misa que oficiara, en la Catedral de la ciudad de Camagüey, el cardenal Beniamino Stella, como parte de las conmemoraciones por la visita del papa Juan Pablo II a Cuba.

“Me secuestraron cuando yo iba para la prisión donde está mi hijo, porque ya al darme cuenta que no iba a poder llegar a misa porque me tenían la casa sitiada completamente la Seguridad del Estado, el MININT, la patrulla, y lo que estaban era evitando que yo fuera a misa a escuchar a un cardenal que vino a Cuba. Yo no me hubiera querido perder esa misa por nada en el mundo”, dijo a Radio Televisión Martí, Marcano tras ser liberada.

El cardenal Stella, quien fuera durante años Nuncio Apostólico en la Isla y es un importante diplomático del Vaticano, llegó a Cuba como enviado especial del papa Francisco.

La influencia política de la Iglesia Católica se ha hecho sentir en Cuba en diferentes ocasiones. Ha intermediado para la liberación de presos políticos, como los últimos 53 del Grupo de los 75 para cuya liberación fue parte negociadora junto al gobierno de España en 2010.

En Camagüey, el cardenal Stella estuvo acompañado por el Monseñor Giampiero Gloder, Nuncio Apostólico de Cuba; el Padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba; y el vicario general de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, Tomás González.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba instó, en diciembre, a la liberación de presos, sin entrar en detalles de a qué tipo de encarcelados se refería.

Este 2 de febrero, Día de la Candelaria, Patrona de Camagüey, el enviado del Papa celebró la Misa, a la que Aile Marcano tenía previsto asistir.

Marcano es la madre de Ángel Jesús Veliz Marcano, manifestante del 11J, quien cumple una sentencia de 6 años, por los delitos de Desórdenes públicos y Atentado, en la cárcel Kilo 8 de Camagüey.

“Cuando yo dije me voy para la cárcel porque había recibido una citación del Jefe del centro, por supuesto que la Seguridad del Estado le indicó a él que me citara para tratar un tema sobre mi hijo. Cuando yo me iba para allá, me secuestraron en la esquina y me llevaron detenida para la 3ª. Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Ahí me tuvieron más de una hora hasta que ellos quisieron y luego me trasladaron en una patrulla para Kilo 8”, apuntó Marcano.

“Allá me entrevistó el Jefe de Kilo 8 y pude ver a mi hijo y entonces me estaba esperando un oficial con el que interactúo por primera vez y me dijo que me iba a citar más adelante y que por mi manera de proceder, mi hijo está donde está, por eso le fabricaron todo lo que le han fabricado a mi hijo porque él tiene un comportamiento excelente, y le han fabricado todas las indisciplinas para revocarlo. Este oficial me lo confirmó”, subrayó la madre del preso político.

A finales de noviembre, a Véliz Marcano le incautaron una navaja suiza en prisión y lo pasaron al régimen de máxima seguridad.