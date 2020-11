Detienen a activistas por protesta de San Isidro: quedan 14 en la sede, siete en huelga de hambre

La Seguridad del estado detuvo este jueves a uno de los activistas del Movimiento San Isidro tras salir de la sede de la organización por razones personales, informó en Facebook Anamely Ramos.

"Humberto Mena (Joker) está preso en estos momentos. Salió de San Isidro aproximadamente a las 12:30 pm después de decidir abandonar la huelga y hambre y sed por razones personales, pero al llegar a su casa fue buscado por la Seguridad del Estado y llevado a un lugar desconocido", señaló la artista.

Ramos se quejó de que las autoridades no cumplieron su palabra que de quienes salgan del lugar y abandonen la protesta no serían arrestados. "Nos habían asegurado que si alguien decidía irse no sería molestado y ya ven, ellos no cumplen nada de lo que prometen", dijo.

En la sede del movimiento en la calle Damas de La Habana Vieja quedan 14 manifestantes, siete de ellos en en huelga de hambre, incluida Ramos. "No nos vamos, ni de uno en uno, ni juntos", aseguró la joven.

Uno de los huelguistas, el activista Yasser Castellanos, abandonó la huelga de hambre, mientras continúa la vigilancia policial y la prohibición de pasar alimentos al lugar. La información la ofreció a Radio Martí el joven Osmany Pardo Guerra, quien se encuentra en la sede desde el lunes aunque no es integrante de San Isidro.

El periodista Héctor Luis Valdés Cocho y seis activistas del Movimiento Juventud Despierta, de Santa Clara, también fueron detenidos, denunció el científico Oscar Casanella, quien se ha unido a la protesta en San Isidro.

Lizandra Fernández Sánchez, Luis Enrique Santos Caballero, Manuel Rodríguez Morejón, Yoexis de Armas Pérez, Yoandy Valdés Herrera y Yoel Bravo López se trasladaban desde la provinvia de Cienfuegos hacia La Habana "con la intención de apoyar a los hermanos del Movimiento San Isidro y exigir la libertad de Denis Solís", escribió en Facebook la activista Daily Rodríguez Pérez.

La policía política mantiene vigilados en sus casas a los activistas de la capital y otras provincias que han decidido unirse a la protesta.

El cerco de policías alrededor del barrio de San Isidro se mantenía este viernes. Las autoridades desvían a peatones y autos por otras calles, y quienes se dirigen a la sede del movimiento son detenidos, como muestra este video posteado en Twitter por la periodista María Matienzo.

"El asedio contra el @Mov_sanisidro lleva más de 72horas. No dejan pasar víveres a los qu no están en huelga. La responsabilidad de estas vidas recae en la@ONU_es@DiazCanelB y en @PresidenciaCuba Una dictadura no puede ser parte del consejo de #DDHH", escribió.

Conmocionada por asedio a sus colegas recluidos en San Isidro, la curadora de arte Claudia Henlui Hidalgo, que no se encuentra en el lugar, pidió en un video live en Facebook solidaridad con la causa de los manifestantes, que es la de la "libertad de Cuba", aseguró.