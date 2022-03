Detienen a 15 balseros cubanos en los Cayos de la Florida

Las presas políticas Nidia Bienes Paseiro y Arianna López Roque se mantienen en su posición de enfrentamiento al régimen y en desacuerdo con la sentencia de 8 años de cárcel impuesta a ambas, por manifestarse el 11 de julio, en Placetas, Villa Clara.

Yirovit Rosado, esposo de Nidia, dijo a Radio Martí que el miércoles pudo ver a las activistas de la opositora Academia "Julio Machado" en la prisión de Guamajal, en Santa Clara, durante la primera visita familiar que han tenido tras ser condenadas.

“Todo salió bien, le pude pasar todo lo que le llevé” explica Rosado, quien añadió que su esposa “está bien, lo que no está de acuerdo con la sanción que le pusieron porque ahí le pusieron muchas cosas que no fueron verdades, pero bueno…”.

“El Tribunal aquí trabaja como le da la gana, ellos hacen lo que les da la gana y ella no está de acuerdo con eso y Ariana está igual; Ariana no está de acuerdo con nada de lo que le pusieron, está igual que Nidia, que ella no está de acuerdo con la sanción, pero hay que esperar ahora a la apelación, a ver qué dicen”, estimó Rosado.

Según explicó Rosado, cuando tiene visita con su esposa, también ‘saca” a Arianna, cuyos dos hijos menores han quedado privados de la custodia de sus padres por encontrarse ambos presos por motivos políticos. Ella es la esposa del opositor Mitzael Díaz Paseiro, quien tras una breve excarcelación, fue otra vez llevado a prisión el 11 de julio del 2021 por participar también en las protestas.

“Le llevó los niños a la visita, pudo ver sus dos niños, los pudo ver bien. El mío también lo llevé; a los tres niños los llevé”, indicó.

El hijo de Nidia, Dylan Yirovit Rosado Bienes, tenía 5 años cuando su madre fue detenida en Placetas. En un video enviado a CiberCuba el pequeño afirmó: "Quiero a mi mamá conmigo. Yo la extraño mucho. Yo la quiero aquí conmigo. Yo la amo".

“Nidia y Arianna me dijeron que, hasta ahora, las tienen tranquilas, no se meten con ellas, no las estorban para nada y ellas están firmes, las dos, gracias a Dios, están firmes”, asegura Rosado.



"El día que les dieron la sentencia, ahí estuvo reunido ahí, dice Nidia, que todo el mundo; la gente de la Seguridad, la gente de cárceles y prisiones, para ver la reacción que ellas tomaban. Ellas tomaron su sentencia como si no les hubiera pasado nada, vaya (...) a ellos (los represores) lo que les duele, es que que cuando les dan una noticia grande de esas, van a llorar y no, estuvieron firmes”, afirmó orgulloso.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)