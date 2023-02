Detenido artista del grafiti Yulier P. por tomar una foto

El artista Yulier Rodríguez Pérez, conocido como Yulier P fue detenido en la mañana de este miércoles frente a la unidad de la policía de Aguilera, en La Habana.

El grafitero dijo a Radio Televisión Martí que fue arrestado por tomar fotos al también activista Adelth Bonne Gamboa cuando entraba a esa instancia policial debido a una citación que le entregaron el martes las autoridades.

El propio Bonne había denunciado en Twitter la citación de la Seguridad del Estado.



"Estoy detenido aquí, supuestamente me querían quitar el teléfono, ahora devolvieron el teléfono, pero ahora me tienen aquí cerca de los calabozos. No sé si me quieren arrestar por eso", declaró el artista a Radio Martí.