Desnudan, esposan y rocían gas a Wilber Aguilar, prisionero político del 11J

Autoridades de la prisión Combinado del Este, en La Habana, desnudan, esposan y rocían gas pimienta al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, de 22 años, quien cumple una sentencia de 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el capitalino barrio de La Güinera.



Su padre, Wilber Aguilar, espera una respuesta tras denunciar lo ocurrido en la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio del Interior, según dijo a Radio Martí.



Al respecto, Aguilar relató que el hecho tuvo lugar el sábado 8 de octubre en horas de la tarde.



“El teniente Escalante, que ya en otras ocasiones le ha dado golpes a otros reclusos, cogió a mi hijo. Mi hijo le pidió el botiquín, porque tiene una lesión en la cabeza (cerebro) y de vez en cuando le dan dolores de cabeza y él pide el botiquín para que lo lleven al médico”, explicó Aguilar.



“Entonces él (teniente Escalante) de forma déspota, le ordena ‘encuerarse’ y a él no hay que encuerarlo, porque yo fui a 15 y K y hablé con los superiores ahí y no hay que encuerarse”, y según Wilber Aguilar los oficiales de Cárceles y Prisiones le dijeron que los prisioneros están obligados a desnudarse sólo durante una requisa “de cuchillos, de problemas y eso”.

“Los muchachos primarios que tienen en el Edificio 3, ahí donde tienen a mi hijo, no tienen necesidad de encuerarse, basta con revisarlos bien revisados. Entonces él teniente, en represalias a eso, llama a dos guardias más y entre los tres, bruscamente, maltratándolo, lo esposan y después de esposado –eso fue en el cuarto piso- lo bajan por las escaleras maltratándolo, empujándolo”, denunció Aguilar.

El padre del prisionero político expresó que, al llegar a la planta baja, los guardias apretaron más las esposas del joven “con todas las fuerzas que ellos pueden y ahí, con la situación controlada, entre los tres le rociaron el gas pimienta a mi hijo en los ojos”.



“Entonces, uno pensando que ellos están presos allí, los están torturando y, al otro día, mi hijo me llama, entonces yo me personé en el Combinado. Me atendió el mayor Kindelán, no me convenció la forma en que me habló y el martes estaba en 15 y K, poniendo la denuncia para ver si verifican eso, sancionan a los que lo hicieron, o permiten eso. Eso es lo que yo quiero saber”, concluyó el padre Walnier Aguilar.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)