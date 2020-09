Descanse con dictadores: la desventaja de viajar a Cuba

Los rusos, que sueñan con finalmente salir de vacaciones al extranjero después de meses de restricciones por coronavirus, han comenzado a reservar activamente viajes para el invierno, y Cuba se ha convertido en uno de los destinos más populares. Pero, ¿saben los que van a descansar en Cuba que el sello propagandístico "Isla de la Libertad" que existe desde los tiempos de la URSS no tiene nada que ver con la realidad y que con sus viajes ayudan a sobrevivir al rechazado régimen, que aún mantiene a su propio pueblo en la pobreza impotente?

sus viajes ayudan a sobrevivir al régimen canalla ...



A pesar de un nuevo aumento en los casos de COVID-19 en todo el mundo y todos los riesgos asociados, incluidas las dificultades de los viajes aéreos, los turistas rusos, a juzgar por los datos de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia y varios servicios especializados, ahora están reservando activamente vuelos y hoteles en el extranjero, incluso en el período de las vacaciones de Año Nuevo. Según la información de sitios y empresas como Aviasales, OneTwoTrip o Tourist.ru, uno de los destinos más populares en los próximos meses es Cuba, donde las autoridades de ambos estados parecen estar dispuestas a dejar entrar y salir a los rusos a partir del 17 de septiembre.

El concepto de destino de moda juega un papel importante en el sector del turismo y, en los últimos años, Cuba se ha convertido en un destino de vacaciones muy popular entre los rusos bastante ricos. En 2019, llegó a Cuba una cantidad récord de turistas de Rusia: más de 178 mil. Es interesante que muchos de ellos, en sus propias palabras, elijan este país en particular, guiados (lo que puede parecer extraño a algunos, pero no a otros), entre otras cosas por consideraciones de política internacional.

Para esa parte de la población rusa que cree en los medios de comunicación estatales y comparte la posición oficial del Kremlin acerca de la "presión hostil sobre Rusia desde Estados Unidos" y "la inevitabilidad de una escalada de confrontación con Occidente"; hoy día la elección usual de un lugar de destino extranjero se convierte en un asunto importante la “cautela".

Viajar (y luego hablar del viaje y publicar fotos de allí en las redes sociales), siguiendo esta lógica, es necesario donde, se cree que, los rusos en general y Vladimir Putin en particular son amados. Pero cada vez hay menos países y lugares de este tipo. Cuba, teniendo en cuenta su historia reciente, las relaciones realmente complicadas con Washington y los viejos mitos y clichés de la era soviética que están tenaces en la cabeza de algunos rusos, luce ideal en este contexto.

A finales de 2019-2020, la mayoría de los operadores turísticos rusos creían que Cuba pronto podría reemplazar otros destinos de invierno masivos para los rusos, como, por ejemplo, Tailandia. Luego vino la pandemia. Sin embargo, el Ministerio de Turismo de Cuba no ha perdido la esperanza, y recientemente han aparecido en los medios rusos muchos textos publicitarios y entrevistas con funcionarios cubanos, en los que se insta a los residentes de Rusia a regresar a Cuba. Teniendo en cuenta las oportunidades aún extremadamente escasas para salir al exterior, la demanda de la dirección cubana comenzó a crecer rápidamente.

Al hecho de que ante la comunidad internacional Cuba es un régimen deshonesto que mantiene relaciones amistosas solo con los de su propia especie (Bielorrusia, Venezuela, Irán, etc., así como con Moscú), los turistas rusos no le prestan atención. Por cierto, La Habana ya el 10 de agosto, un día después de las elecciones en Bielorrusia, declaró que apoya firmemente a Alexander Lukashenko como presidente legítimo del país y rechaza la injerencia extranjera en los asuntos internos de Bielorrusia.

El 9 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender el paquete de sanciones contra Cuba por un año más. El servicio de prensa de la Casa Blanca emitió su comunicado, en el que esta decisión se explica, entre otras cosas, por el hecho de que las autoridades cubanas continúan violando flagrantemente los derechos humanos. "Decidí que es de interés nacional de Estados Unidos extender estas medidas contra Cuba por un año", dijo Trump en un comunicado.

Nadie en Rusia piensa que visitar Cuba e incluso comprar ron o puros cubanos está financiando un régimen que reprime a su pueblo, restringe severamente la libertad de prensa, encarcela a manifestantes y enseña al régimen "hermano" de Nicolás Maduro en Venezuela en la tortura. "La economía de Castro se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo", dijo Michael Kozak, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.

El Brookings Institution estima que el 69 por ciento de los ingresos por turismo de Cuba se destina a empresas públicas. Los funcionarios del Partido Comunista de Cuba y los generales de los servicios especiales cubanos son propietarios de todos los principales hoteles de la isla. La única propiedad turística no gubernamental es la vivienda de alquiler privada. Incluso el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba invierte fuertemente en la industria turística del país. a través del holding Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA). Una de las subsidiarias de GAESA, la empresa Gaviota, controla el 40 por ciento de las habitaciones de los hoteles turísticos, según un informe de Brookings Institution. Gaviota también opera agencias de viajes, tiendas y restaurantes en La Habana Vieja. Y las ventas de puros cubanos, según Reuters, generan cientos de millones de dólares. Naturalmente, el régimen cubano también controla la industria tabacalera del país.

El gobierno cubano ha tomado un dominio absoluto sobre la economía nacional desde 1959 con la llegada de la revolución. En 1960, el régimen de Fidel Castro se hizo cargo de la industria tabacalera, incluidas las fábricas de cigarros, las fábricas de cigarrillos y los depósitos de tabaco. También tomaron el control de la producción de ron, incluidas las marcas más populares en Cuba, lo que obligó a los antiguos propietarios a abandonar el país.

Años más tarde, los ingresos de las empresas estatales cubanas aún alimentan al régimen represivo. Un informe de Human Rights Watch de 2020 dice que el régimen continúa hostigando a sus críticos, citando 1.800 arrestos arbitrarios entre enero y agosto de 2019. El informe señala que actualmente hay al menos 109 presos políticos en Cuba.

En el mismo informe, Human Rights Watch registra el hostigamiento, golpizas y detenciones habituales por parte de la policía de miembros de la organización disidente Damas de Blanco, la mayoría de los cuales son familiares de presos políticos del régimen. A principios de este año, la ONU pidió la liberación inmediata de uno de los miembros del grupo, una presa política cuya familia afirma que fue maltratada en prisión.

Mientras tanto, el ejército cubano está enviando decenas de miles de asesores para ayudar al régimen de Maduro en Venezuela. Ayudan a Caracas a moldear políticas represivas, sirven como elemento de protección y capacitan a su policía y oficiales de inteligencia en técnicas de tortura. Según un informe del Instituto CASLA de diciembre de 2019, la intervención cubana promueve directamente el uso de métodos crueles de tortura contra los presos en Venezuela. El año pasado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio a conocer información sobre cómo Cuba, que ha enviado a decenas de miles de sus policías especiales y oficiales de inteligencia a Venezuela, está entrenando a policías venezolanos en técnicas de "interrogatorio forzado".

Ayudan a Caracas a moldear políticas represivas ...



"Bajo el liderazgo y apoyo de Rusia y Cuba, el régimen de Maduro está arrestando, torturando e incluso matando a nuestros ciudadanos", dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en un artículo publicado recientemente en el The Miami Herald. "Exigimos que los regímenes ruso y cubano detengan la tortura y el abuso y dejó nuestro país para siempre ".

En medio de la pandemia mundial de COVID-19, Cuba una vez más envía a sus médicos a otros países que experimentan una escasez de profesionales médicos. Sin embargo, los gobiernos que están desesperados por recibir ayuda necesitan saber hacia dónde se dirigen. Muchos médicos y enfermeras de casi 50.000 cubanos que trabajan en más de 60 países se ven obligados a soportar los duros términos de su contrato. Según el gobierno cubano, el presupuesto recibe alrededor de 7 mil millones de dólares anuales por la exportación de servicios profesionales, incluidos los médicos.

Pero esto no es ayuda, sino el negocio del régimen cubano, que lo eleva a 7 mil millones de dólares.Según testimonios de médicos cubanos fugitivos, muchos médicos cubanos desempeñan el papel de agentes extranjeros que incitan a la violencia y utilizan la coacción política. En los últimos años, los médicos cubanos se han visto obligados a amenazar a los pacientes venezolanos con la negación del tratamiento si no votaban por Maduro o si no habían ayudado a impulsar protestas violentas en Bolivia. Por eso, Brasil, Bolivia y Ecuador, entre otros países, han dejado de utilizar los servicios de los médicos cubanos.

Algunos médicos cubanos que huyeron al exterior hablaron de diversos tipos de abusos: amenazas a los médicos que abandonan el programa, impago de salarios, restricciones a la circulación y confiscación de pasaportes. Según datos del Departamento de Estado de EEUU, confirmados por los propios médicos, el gobierno cubano suele recibir entre el 75 y el 90 por ciento de sus salarios.

En una demanda colectiva de 2018 presentada en tribunales extranjeros en España y Argentina, un grupo de trabajadores médicos cubanos alegan que trabajaron bajo severas consecuencias económicas, personales y legales.

Al mismo tiempo, a pesar de las estadísticas sombrías en el campo de las violaciones de derechos humanos, el gobierno cubano ha solicitado ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) para el período 2021-2023. "Ofrecer un puesto en el Consejo de Derechos Humanos a Cuba, una dictadura brutal que vende a sus médicos bajo el disfraz de misiones humanitarias, es inaceptable", dijo el 5 de agosto el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. UNHRC, un organismo intergubernamental de la ONU, incluye 47 estados. En octubre Se elegirán 15 nuevos países.

"El biólogo cubano y ex preso político Dr. Ariel Urquiola habló en las Naciones Unidas. Cuba y sus dictaduras amigas - China, Corea del Norte, Eritrea, Venezuela - intentaron silenciar su discurso. Sin embargo, Ariel llamó la atención del mundo sobre la difícil situación de los defensores cubanos de derechos humanos que se convirtieron en víctimas del régimen. Bravo! "

Cuba ocupa el puesto 171 entre 179 países según Reporteros sin Fronteras (RSF), que apoya la libertad de prensa. Adoptado en Cuba en 2019, ya bajo el nuevo presidente, Miguel Díaz-Canela, el Decreto-Ley No. 370 amenaza con multas y prisión para cualquier cubano que se atreva a expresar su opinión en Internet si el régimen de Castro lo considera reprobable.

(Artículo publicado en la página digital de Radio Libertad, el servicio ruso de Radio Europa Libre y Radio Libertad (RFE/RL). Su autor es el periodista Alexander Gostev, editor del Servicio de Información de RL, comentarista de temas internacionales y en especial de América Latina, autor y redactor del programa "Atlas del Mundo". Estudio periodismo en la Universidad de Moscú)